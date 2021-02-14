Именины Валентины: поздравления с Днем ангела

В День ангела Валентины-2021 отправляйте лучшие поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 14 февраля, самые теплые, красивые и радостные поздравления с именинами получают все Валентины, Валечки и Валюши. Свой день ангела Валентина по церковному календарю отмечает несколько раз в год. Все они приурочены к памятным датам, связанным со святыми и мучениками. К примеру, 8 января, 23 февраля, 29 июля.

Но, пожалуй, наиболее известным и всенародно любимым является День святого Валентина, который католическая церковь чтит 14 февраля. В этот день принято поздравлять всех с Днем влюбленных, а кроме того те, кто носит имя Валентин или Валентина, празднуют свои именины.

Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые, радостные и философские поздравления с именинами Валентины 2021 в стихах и прозе. А еще мы собрали для вас 14 интересных идей, как можно незабываемо провести Валентинов День с любимым человеком.

Красивые поздравления с именинами Валентины в прозе

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Милая Валентина, поздравляем с именинами!

Пусть на твоем лице чаще сияет улыбка,

Пусть из глаз не исчезают искорки счастья,

Пусть тебя никогда не покидает удача,

И пусть тебе всегда сопутствует успех!

Будь всегда эффектной, привлекательной, чудесной, интересной женщиной!

С именинами Валентины / Фото: Pexels

Лучшие поздравления Валентине с именинами в стихах

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Дорогая наша Валентина,

Поздравляем с именинами тебя!

Будь всегда веселой и активной,

И по жизни ты шагай любя!

Пусть беда и хворь проходят мимо,

Будь здоровой и красивой ты,

Будь и телом, и душою сильной,

И пускай исполнятся мечты!

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Лучшие поздравления Валентине с именинами

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Валентина, Валечка, Валюша,

Ты всегда чужие греешь души,

Ты всегда торопишься помочь,

Безотказно руку подаешь,

Весела, заботлива, игрива,

И щедра на радость и на диво,

Пусть тебе сопутствует успех

И всегда звучит твой чистый смех!

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Поздравления с именинами Валентины / Фото: Pexels

Именины Валентины: веселые поздравления

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В именины Валентины

Жизнь пусть будет, как малина,

Ароматной, сладкой, вкусной,

Но не пресной и не грустной!

Пусть прямой будет дорога

И деньжат пусть будет много,

Пусть сбываются мечты

Будь счастливой в жизни ты!

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Короткое смс-поздравление с именинами Валентины

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Поздравляю тебя, Валентина,

И желаю удачи в судьбе.

Пусть наполнится жизнь позитивом,

Каждый день дарит радость тебе.

Поздравления с именинами в День Валентины / Фото: Pexels

Философские пожелания в День ангела Валентине в прозе

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Валентина, поздравляю с Днем ангела!

Желаю интересной жизни и бесконечного вдохновения.

Реализации творческого потенциала и любых возможностей.

Семейного счастья, душевного тепла и заботы.

Пусть все начинания ведут к желанному результату.

Достатка, благополучия и радости!

Напомним, ранее мы публиковали фэшн-гороскоп: в чем встречать День Валентина каждому знаку зодиака.