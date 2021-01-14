День святого Василия: поздравления с днем ангела

Сегодня, 14 января, отмечается первый день Нового года по старому стилю, который также имеет название Васильев день в честь почитания святого церковного писателя и богослова Василия Великого.

С днем ангела! / Фото: Pexels

А это значит, что все Василии, Васи, Васеньки, Васильки и Васютки отмечают сегодня свои именины. Не забудьте поздравить своих родных и друзей с днем ангела. А мы подготовили для вас красивые, милые, добрые и прикольные поздравления с именинами для Василия.

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Имя Василий считается царским, потому и переводится как "царственный". Его обладатели – люди властные, активные, не боящиеся трудностей и при этом они бескорыстные и внимательные, с развитым чувством долга, верности и справедливости, а потому они не терпят компромиссов.

В день ангела Василия мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые картинки и добрые поздравления с именинами в стихах и прозе.

С днем ангела! / Фото: Pexels

Лучшие поздравления с днем ангела Василия в стихах

***

Бог есть везде, он есть повсюду.

Бог создал тело, создал душу.

Он сотворил мир красоты

И бесконечной доброты.

И мне хотелось, чтоб отныне

Мой самый нежный и любимый,

Бесстрашный, смелый, храбрый, сильный,

Мой драгоценнейший Василий

Творил добро всегда, везде,

Не оставлял людей в беде.

Поступки совершал разумно,

Был честным, добрым, нежным, умным.

С днем ангела! / Фото: Pexels

Короткое поздравление Василию в день ангела

***

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

Добрые поздравления с днем ангела Василия в прозе

***

Василий! Да будет тебе известно, что твое великое имя переводится как "царь". Я желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере, любви и отношениях. Пусть все складывается воистину по-царски, а удача не обходит стороной. С днем ангела тебя, Василий!

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С днем ангела! / Фото: Pexels

Смс поздравления с днем ангела Василия

***

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных – тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Радостные поздравления Василию с именинами

***

Спешу поздравить с именинами самого доброго и душевного мужчину – Василия! Хочу пожелать большого успеха и верной удачи на жизненном пути, огромного счастья, стабильного благополучия, крепких сил, богатырского здоровья, нежной любви и верных друзей!

С днем ангела! / Фото: Pexels

Именины Василия: добрые пожелания с днем ангела

***

Вася, прими от души поздравление,

Для счастья всегда пускай будет причина!

Сбудутся пусть все мечты и стремления,

Пускай будут: вилла, квартира, машина!



Желаю здоровья, любви и успеха,

Конечно же, преданных, верных друзей,

Добра, позитива, веселья и смеха,

И море погожих и радостных дней!

С днем ангела! / Фото: Pexels

Лучшие поздравления Василию с днем ангела в стихах

***

Дорогой ты наш Василий,

Обнимаем крепко, сильно,

Поздравления прими

В эти праздничные дни.



Счастлив будь, здоров, конечно,

Чтоб любовь была навечно,

Чтоб желания сбылись

И стала радостною жизнь.

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