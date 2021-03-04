Иммуностимуляторы: врач развенчал мифы об их пользе

Для борьбы с вирусами есть более простой метод – есть мед, имбирь, лимоны и чеснок

Весной наш организм требует особого внимания. Ведь в этот период мы страдаем от авитаминоза. Поэтому мы стараемся усилить действие различных его систем, принимая определенные препараты. Одними из самых распространенных в весенний период считаются иммуностимуляторы. Ведущие программы "Ранок з Україною" Мария Мельник и Григорий Герман узнали, стоит ли применять этот препарат и какие последствия могут быть от него.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сезонные вспышки респираторных вирусных инфекций связаны с неблагоприятными погодными условиями. И поэтому многие люди пытаются усилить свою иммунную систему, надеясь меньше болеть. Но иммунологи советуют вообще не вмешиваться в работу иммунной системы.

По словам врача-иммунолога Аллы Волохи, применение различных препаратов, которые называют иммуностимуляторами, достаточно сомнительны.

Миф: иммуностимуляторы усиливают иммунитет. Это не так.

Существует миф, что нужно усиливать работу иммунной системы. И это точно миф, потому что усилить ее очень сложно. Более того, такие препараты могут негативно повлиять на организм человека.

Алла Волоха советует лишний раз не вмешиваться в работу иммунной системы. Избыточная стимуляция может навредить. Есть гипотеза, что она может приводить к развитию таких хронических заболеваний, как ревматические или онкологические.

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Что нужно для нормального функционирования иммунной системы?

Главное – это чтобы наша иммунная система постоянно работала, ведь мы не можем заставить ее функционировать в какой-то момент. Человек должен нормально отдыхать, потому что чрезмерные стрессы тоже вредят иммунной системе, должен сбалансировано питаться. Сегодня, в принципе, даже весной есть возможность получать достаточное количество витаминов с пищей.

Как помочь организму бороться с вирусами?

Если вы все же хотите помочь организму бороться с вирусами, медики отмечают – лучше выбрать более простой метод. Есть мед, имбирь, лимоны, чеснок, пить морс из клюквы и чай с чабрецом. Принимать их можно для удовольствия и для самоуспокоения.

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