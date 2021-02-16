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Лишние килограммы и целлюлит: поклонники не узнали Кристину Агилеру без фотошопа (фото)

16 февраля, 13:46

Анна Пономаренко

Артистку не узнали ее поклонники

Известная певица Кристина Агилера в 2000-х была очень стройной, но уже сейчас ее формы стали более аппетитными. Артистка часто делится соблазнительными фото в Instagram и, похоже, совсем не переживает по поводу набранных килограммов. Недавно Агилера попала в объективы папарацци.

На снимках, которые всплыли в Сети, Кристина запечатлена в черном купальнике в бассейне. В соцсетях одни не узнали свою любимую певицу, а другие отметили, что "она выглядит превосходно".

Многие также сравнили эти фото с кадрами из Instagram Агилеры, которые она ретуширует перед публикацией.

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina, instagram.com/aguilera.update

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Кристина – не единственная знаменитость, которая увлекается ретушью своих фото, однако ее никогда не обвиняли в чрезмерном использовании фильтров, как, например, Ким Кардашьян и многих других звезд.

Кристина Агилера / Фото: instagram.com/xtina, instagram.com/aguilera.update

Напомним, в прошлом году Кристина Агилера выпустила чувственный клип на саундтрек к фильму "Мулан".

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