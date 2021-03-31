Инстаграмные локации Запорожья, которые стоит посетить. Не только загадочная Хортица!

Все, что нужно знать, планируя поездку в город

Мы продолжаем показывать самые эстетические локации Украины для фото. Вы уже узнали рекомендации о колоритных Черновцах, загадочной Умане и Мариуполе с подтекстом Гренландии. А сегодня расскажем об удивительных местах Запорожья, где вам стоит сделать фотосессию на память.

Но не фото едиными. Чтобы путешествие в город действительно было незабываемое – слушайте новый подкаст "Местные в курсе". Настя Бобкова, как всегда пригласила жителя города – Катю Макарову, чтобы узнать важное про туризм из первых уст. И она рассказала о популярных тревел-маршрутах, активностях на Днепре, местах на Хортице для посещения и возможные недостатки поездки.

Включайте подкаст и за 32 минуты узнайте ТОП-советы для планирования поездки.

И обратите внимание на самые лучшие локации Запорожье для нового фотоконтента в Instagram.

Белая Беседка

Беседку найдете на знаменитой Хортице (западного побережья острова), которая с 1935 года красуется на локации. Ее еще называют "Ласточкино гнездо". И это самое романтическое место на Хортице, потому лав стори у беседки – это уже традиция. Из нее вид на Днепр захватывает дыхание, а фотографии получаются с первого кадра.

Белая беседка / Фото: hortica.zp.ua

Белая беседка / Фото: hortica.zp.ua

Приходите на фотосессию во время путешествия и проверьте сами. Конечно, вечером кадры будут более впечатляющие, ибо закат солнца поспособствует.

"Мост влюбленных"

Еще одна локация, куда стоит заглянуть – Вознесеновский парк, там находится популярный "Мост влюбленных". Еще его называют "Мостом тещи и свекрови". Светлые колонны с куполом и фонариками по периметру моста сделали его эстетическим.

"Мост влюбленных" / Фото: oteleus.ru

Если увидите желающих сделать фото еще до вас, то не спешите называть их туристами, местные также любят это дело. Рекомендуем сюда прийти вечером, когда свет фонариков будет гореть и вы сможете сделать лучшее фото на фоне воды.

Ботанический сад

Не беседками и видовыми локациями единственными, посетите еще местный детский ботанический сад. Но на локацию можно зайти только с экскурсоводом, который и сможет вас пофотографировать при необходимости.

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Ботанический сад / Фото: rentmeua.com

Экзотика и эксклюзив – это все о фауне, которая растет в саду. На 14,6 гектаров здесь "живет" около 4 тысяч растений, увидите кактусы, как с картинки, дерева цитрусов, розы и другие растения. Словом, место идеально подходит для инстаграмных фото, где флора преобладает в кадре. Подписчики оценят, поэтому выбирайте лук и повторите похожий образ, как на фото.

Идея для фото / Фото: Pinterest

Идея для фото / Фото: Pinterest

Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь"

И не без фото с историческим бэкграундом после поездки в Запорожье. Рекомендуем вам и к Хортице добраться – комплексу "Запорожская Сечь", который в его северной части. Локация пронизана историей, гуляя ней вы встретите одетых казаков в тематических нарядях и ярмарки с сувенирами. И не без территориальной аутентичности, увидите монеты, предметы быта и оружие. Словом, где и с чем сделать фото у вас проблем не возникнет.

"Запорожская Сечь" на Хортице / Фото: Instagram: ksu_erm_

"Запорожская Сечь" на Хортице / Фото: find-way

На острове рекомендуем посетить Музей истории запорожского казачества, историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" и Музей судоходства "Чайка".

Надеемся, вы сохранили себе варианты для фотографирования и уже послушали выпуск "Местные в курсе" из Запорожья. Если нет, сделайте это прямо сейчас на одной из наших платформ: Apple Podcasts, Google Podcast или SoundCloud.

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