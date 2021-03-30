Интересные факты о 1 апреля: кто над чем смеется в День смеха

Узнайте, о чем шутят и как разыгрывают людей в разных странах на День дурака

1 апреля отмечаем День смеха – веселый и прикольный международный праздник. Однако при всей народной любви и популярности этот день не является выходным ни в одной стране мира, и это, пожалуй, один из главных его приколов.

Чем еще известен День дурака, как шутят в разных странах, на какие розыгрыши ведутся люди, что интересного и прикольного происходило 1 апреля в истории, читайте в нашей статье. А еще не забывайте поднимать настроение и дарить подарки на главные весенние праздники родным и близким.

Интересные факты о 1 апреля

В Англии над людьми шутят до обеда. Это видно даже из названия праздника – a April Fool’s Day, т.е. День апрельского дурака. А дурак по-английски – как раз и означает человека, которого разыграли до полудня. Обманутых называют простаками, олухами и апрельскими дураками в зависимости от региона. В основном англичане придумывают розыгрыши в стиле "пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что" с глупыми поручениями для наивных жертв.

Наиболее удавшийся английский розыгрыш, на который повелись горожане, произошел в 1698 году, а затем повторился спустя два столетия. Одна из столичных газет опубликовала объявление о том, что в Лондонском Тауэре будут мыть знаменитые скульптуры львов.

Розыгрыши на 1 апреля во Франции связаны с рыбой. Бумажный рисунок рыбы незаметно цепляют на спину человека, а затем дразнят его "апрельской рыбой".

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В Шотландии так любят юмор, что праздник дурака растянули на целых два дня. 1 апреля издавна простодушных людей разыгрывали тем, что посылали к знакомым с письмом, в котором было сказано "пошли дурака еще дальше". А на второй день шутки в основном связаны с темой пятых точек.

Первая резонансная американская шутка, датированная еще 1878 годом, была опубликована в нью-йоркской газете. Сообщалось, что американский изобретатель Томас Эдисон придумал аппарат, который превращает воду в вино, а землю в зерно.

В день юмора отмечает свое рождение одна из самых успешных цифровых компаний с логотипом в виде надкушенного яблока. Да, это Apple! Желание оказаться в телефонном справочнике впереди конкурентов привело к тому, что названием фирмы послужил обыкновенный фрукт, а далее яблочная тема продолжилась в названии культовых машин компании – Macintosh.

В Швейцарии 1 апреля в 1938 году придумали растворимый кофе и презентовали его общественности. Однако недоверчивые любители кофе решили, что их попросту дурачат, и не повелись на новшество. В результате кофемания развернулась по миру гораздо позже.

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