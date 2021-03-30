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Интересные факты о 1 апреля: кто над чем смеется в День смеха

30 марта, 15:10

Ольга Козачок

Узнайте, о чем шутят и как разыгрывают людей в разных странах на День дурака

1 апреля отмечаем День смеха – веселый и прикольный международный праздник. Однако при всей народной любви и популярности этот день не является выходным ни в одной стране мира, и это, пожалуй, один из главных его приколов.

Чем еще известен День дурака, как шутят в разных странах, на какие розыгрыши ведутся люди, что интересного и прикольного происходило 1 апреля в истории, читайте в нашей статье. А еще не забывайте поднимать настроение и дарить подарки на главные весенние праздники родным и близким.

Интересные факты о 1 апреля

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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