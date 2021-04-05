iPad Pro-2021 оснастят новейшей операционной системой: что изменится

Система iOS 14.5 будет работать уже в базовой комплектации

Пока фанаты Apple наслаждаются новым дизайном iPhone 13 Pro, фотографии которого слили в Сеть, компания решила также кардинально обновить свой iPad Pro. Теперь в нем уже в базе будет установлена операционная система iOS 14.5. Это добавит многие полезные функции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Терабит: it технологии".

iPad / Фото: Pigtou, @xleaks7

По данным различных источников, новый iPad Pro 2021 будет первым устройством, которое сможет работать на новейшей операционной системе iOS 14.5.

Реклама

К примеру, теперь все пользователи Apple Watch смогут разблокировать личные смартфоны даже не снимая защитную маску, в которых нужно ходить в общественных местах. Кроме того, будет возможна поддержка контроллеров PlayStation 5 и Xbox Series X.

Также сообщается, что операционная система iOS 14.5 прошла все тестирования, а потому ее будут запускать уже в текущем месяце.

Напомним, ранее мы писали о том, как собственноручно наклеить защитное стекло на смартфон, чтобы не переплачивать.

Также мы сообщали о том, что что приложение в смартфоне лишило американца биткоинов на 600 тысяч долларов.