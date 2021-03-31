Ирина Дерюгина сделала неожиданное признание о разводе с Олегом Блохиным

Гимнастка Ирина Дерюгина одна из наиболее титулованных украинских спортсменок в истории Украины. Вся страна наблюдала не только з ее достижениями в спорте, но и за ее разводом с футболистом Олегом Блохиным. В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" гимнастка призналась, что спустя время пожалела о разрыве с футболистом.

Их роман развивался стремительно. Блохин сделал предложение Дерюгиной на третий день знакомства. Их называли самой красивой спортивной парой страны. Они вместе прожили 21 год.

Олег Блохин и Ирина Дерюгина / Фото: Instagram, Facebook

"У нас была очень большая любовь с Олегом. Я вообще считаю, что этот человек очень многого достоин", – говорит гимнастка.

Тогда они жили на две страны. У каждого были своя спортивная жизнь. И их отношения разрушила измена футболиста, о которой узнала Дерюгина.

Спустя время спортсменка призналась, что теперь по-другому смотрит на всю ту ситуацию и считает, что брак можно было спасти.

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"Можно было все немножко повернуть по-другому. Но во всяком случае я сейчас понимаю, что можно было и не расходиться. И в этом, наверно, я была неправа", – рассказала Ирина программе "Зірковий шлях".

Инициатором развода была Дерюгина, Блохин тогда не хотел разводиться. Также против распада семьи была и дочь спортсменов Ириша Блохина. Ей понадобилось время, чтобы принять развод родителей.

Ирина Дерюгина призналась, что сейчас с Олегом Блохиным они не общаются по инициативе футболиста. Но она добавила, что не против наладить отношения.

Смотрите полное интервью Ирины Дерюгиной для программы "Зірковий шлях":

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