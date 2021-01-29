История мировой империи фастфуда стоимостью в 300 долларов

В 1916 году каждый житель Нью-Йорка в среднем платил двадцать центов за дюжину яиц, семь за билет в кино, четыре цента за буханку хлеба и десять за хот-дог. Так было до появления на улицах Бруклина Нэйтана Хандверкера — амбициозного мигранта из Польши, жаждущего добиться успеха. Всего через четыре года после прибытия в Нью-Йорк, Нэйтан устроил чуть ли не первую в историю ценовую войну. Бизнес-план предпринимателя был прост: продавать хот-доги всего за пять центов.

Спустя столетие можем констатировать, что предпринимательское чутье его не подвело. Сегодня компания Nathan's Famous, названная в честь своего основателя, превратилась в культовый мировой бренд и стала классической историей реализации американской мечты. Хот-доги Nathan's Famous, как и десятилетия назад, выделяются хрустящей булочкой, сочной сосиской и вкусом секретных специй оригинального рецепта. За свою долгую историю этим блюдом кормили президентов, королей и кинозвезд. С момента основания компания продала более 500 миллионов хот-догов в более чем 53 000 торговых точек во всех 50 штатах и 12 странах, список которых, к слову, скоро пополнит и Украина.

Для нашей страны немаловажен и еще один момент. Нэйтан Хандверкер родился на территории бывшей Галиции. То есть, по сути, история его мирового успеха – это история успеха бизнесмена с украинской земли. Чем не повод для гордости!

До 1916 года Нэйтан Хандверкер работал в Feltman's German Gardens, чрезвычайно популярном ресторане на Кони-Айленде. Если верить городской легенде, он спал на полу в ресторане, с целью сэкономить 11 долларов в неделю и позже открыть собственный бизнес. А корпоративная история гласит, что, когда небольшой киоск по продаже хот-догов с двухфутовым грилем на углу Серф-авеню и Стиллвелл-авеню в Кони-Айленде заработал, соусы для хот-догов готовили, используя старинный рецепт жены Натана – Иды, который ей якобы достался от бабушки. Этот рецепт стал секретным ингредиентом, который заметно улучшил вкус продукта.

Но не только привлекательной ценой и уникальным рецептом жены Nathan’s Famous завоевали сердца ньюйоркцев. Нэйтан знал, что такая еда, как хот-дог, может вызвать подозрение у многих людей, особенно в те дни, когда еще не было инспекторов по контролю за продуктами питания. Мясной фарш в оболочке, такой как сосиски, вызывал у многих вопросы по поводу содержания. Поэтому Нэйтан и коллеги разработали хитрую стратегию преодоления этой проблемы.

Во-первых, Нэйтан переодел сотрудников в белые медицинские халаты, чтобы на подсознательном уровне ассоциировать свое заведение с чистотой. Затем он разослал в местные больницы листовки, в которых говорилось, что все сотрудники смогут получить бесплатный обед, если посетят Nathan’s Famous в своей больничной белой форме. Вскоре у заведения выстроились длинные очереди врачей, медсестер и санитаров в белом. "Если медицинские работники едят здесь, это должно быть здоровая, хорошая еда, верно?" – говорили ньюйоркцы того времени по дороге к Nathan’s Famous.

Хандверкеры также наняли журналистов, которые сделали Nathan’s Famous обязательным пунктом в чуть ли не каждой предвыборной кампании политиков. Постоянные публикации в СМИ сумели навсегда добавить упоминание о хот-догах Нэйтана в конец известной цитаты губернатора Нельсона А. Рокфеллера: "Никто не может быть избранным в этом штате, не будучи сфотографированным поедающим хот-дог в Nathan's Famous".

Более того, с 1972 года Nathan’s Famous проводят ежегодный конкурс по поеданию хот-догов, посвященный Дню Независимости США, а в 2004-м состязание впервые транслировалось по всей стране. Сами представители Nathan’s Famous утверждают, что первый конкурс был проведен в год основания компании, в 1916-м. Правила и временные рамки в 12 минут установил сам Нэйтан Хандверкер, так как считал, что без них очень много хот-догов употребляется бесплатно. В современных правилах участникам дается лишь 10 минут.

Без хот-догов не проходит ни один бейсбольный матч в Америке, а команды New York Mets, New York Yankees, Miami Marlins и St. Louis Cardinals являются официальными представителями бренда Nathan’s Famous.

В 50-х и 60-х годах были открыты филиалы в Оушенсайде и в Йонкерсе, а в 1987-м компания перешла на франчайзинг-модель развития, что позволило продукции компании покинуть границы Штатов.

Всего три сотни долларов и творческий, инновационный подход к PR-продвижению сделали Nathan’s Famous примером воплощения "американской мечты". Сегодня это компания с более чем столетней историей, положившая начало олицетворению американской классики фастфуда, известной далеко за пределами США.