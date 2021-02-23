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Фокачча, чиабатта и гриссини: разбираемся в итальянском хлебе

24 февраля, 10:00

Ирина Маслова

Узнаем рецепты и о том, с чем едят этот хлеб

Итальянский хлеб. Сказать, что в этой стране к нему относятся с почтением – не сказать ничего. Его видов там почти столько же, сколько и видов пасты. Хлеб в Италии едят всегда и не выбирают по полезности, как часто бывает у нас. Интересно, что в каждом регионе пекут исключительно свой хлеб. И едят, соответственно, по-своему. Ниже собраны рецепты домашних фокаччи, чиабатты и гриссини. Попробуйте и вы свежеиспеченный итальянский хлеб.

Гриссини

Фото: instagram.com/artmosferrra/

Пьемонт. Северо-запад Италии. Именно здесь родились хрустящие хлебные палочки – гриссини. Есть даже красивая легенда: впервые гриссини были испечены в 19 веке. Король Виктор Эммануил ІІ попросил пекарей приготовить особенный хлеб для его сына. Мальчик страдал пищевыми расстройствами. Говорят, что недуг после гриссини ушел.

Как едят гриссини в Италии?

Прежде всего в качестве закуски. Так же их подают во многих кафе у нас. Иногда на гриссини наматывают ветчину, окуная в песто. Иногда, если хлебные палочки не соленые – их едят вместе с джемом или шоколадной пастой.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать теплый кефир, дрожжи, сахар, соль и убрать в теплое место на 15 минут.
  2. Просеять муку и добавить к жидким компонентам. Вымешать и оставить на 40 минут в теплом месте.
  3. Натереть сыр на мелкой терко. Когда тесто подойдет, добавить сыр.
  4. Готовое тесто разделить на равные части, сформировать палочки.
  5. Разогреть духовку до 200 градусов, выпекать 15 минут.

Чиабатта

Фото: instagram.com/olgabogatova/

Пригород Венеции, север Италии. Здесь появился, вероятно, самый известный итальянский хлеб. Отличается хрустящей корочкой и огромными дырами в мякише. Интересно, что "отцом" чиабатты является Арнальдо Каваллари. Бывший спортсмен, который увлекся пекарством. Именно он, после знакомства с французским поваром – Раймондом Калвелем – узнал, что в выпечку нужно добавлять много воды, чтобы хлеб был воздушным. Так и родилась чиабатта, в 70-е годы 20 века.

С чем едят чиабатту в Италии?

Со всем. С супами, овощными салатами, сыром и вином.

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Ингредиенты

Добавки

Способ приготовления

  1. В теплой воде растворить дрожжи, добавить соль, сахар, муку, сушеный лук и замесить тесто.
  2. Накрыть форму с тестом пищевой пленкой и оставить на 12-15 часов.
  3. Вымешать тесто 2-3 минуты.
  4. Всыпать семечки, добавить жареный лук, оливки. Вымешать тесто, сформировать чиабатты.
  5. Выложить на пергамент, посыпав его мукой. Учитывая, что тесто будет подниматься.
  6. Накрыть полотенцем, оставить в тепле на 1 час.
  7. Разогреть духовку до 220 градусов, вниз поставить водяную баню, выпекать 40 минут.
  8. Дать чиабатте остыть под сухим полотенцем.

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Фокачча с черри и травами

Фото: instagram.com/migalana/

Лигурия, северо-запад Италии. Именно в этом регионе фокаччу любят и считают ее своей. Так как появилась она именно на побережье Лигурийского моря. Говорят, что готовили ее бедняки, еще во времена Римской империи. Есть еще одно имя фокаччи – это "мама пиццы". И если сначала этот хлеб был едой нищих, то потом – любимым хлебом всех сословий. Видов этого хлеба множество: от фокаччи с помидорами (так любят на Сицилии) до тонких пресных лепешек с прослойкой сыра.

С чем едят фокаччу в Италии?

Фокачча – это не просто хлеб, это практически полноценное блюдо. Если она испечена в виде лепешки с сыром, то едят ее с помидорами и вином. Если присутствуют оливки, помидоры, то с супами. Сладкую фокаччу просто едят.

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Замесить тесто, оставить подойти на 1 час.
  2. Смазать форму оливковым маслом и отправить в холодильник.
  3. Утром тесто достать с холодильника, дать ему постоять полчаса.
  4. Распределить по форме, смазанной оливковым маслом.
  5. Сверху сбрызнуть оливковым маслом. Распределить черри, посыпать травами и солью. Дать постоять 10 минут.
  6. Выпекать при 250 градусах 30 минут.

Здесь узнаете, как едят хлебные тосты в разных странах.

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