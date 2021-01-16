Иванка Трамп разозлила отца, приняв приглашение на инаугурацию Байдена

Иванка Трамп, которая была советницей своего отца Дональда Трампа, приняла приглашение от Джо Байдена и будет присутствовать на его инаугурации 20 января. Это решение разозлило Дональда Трампа, который поссорился со своей дочерью, пишет The Mirror.

В результате президентства Дональда Трампа погибло много людей. Пострадала и его собственная семья, которую стали избегать в элитных кругах, пишут западные СМИ.

Иванка Трамп с отцом / Фото: instagram.com/ivankatrump

Теперь же Иванка пошла против своего отца, приняв приглашение его соперника.

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Напомним, что в начале января Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что не намерен присутствовать на инаугурации нового президента.

А недавно стало известно, что охранники Иванки Трамп арендовали подвал за 3000 долларов, чтобы ходить туда в туалет.

Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер проживают в элитном районе Вашингтона – Калорама. В их доме шесть ванных, но ни в одну из них супруги не разрешили заходить спецагентам.