Иванна Онуфрийчук вышла замуж на Мальдивах: фото и видео шикарной церемонии

На торжестве выступали MONATIK и Dan Balan

Ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук вышла замуж. Свадьбу отмечали не где-то, а на Мальдивах, куда Иванна с ее супругом, казахстанским бизнесменом Алмазом, пригласили самых близких. Появились первые фото и видео церемонии.

К церемонии Иванна готовилась основательно: макияж, прическа, платье – все было на высшем уровне.

Скриншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Официальная часть торжества проходила на пляже, украшенном большим количеством цветов.

Скриншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Цветовая гамма декора – нежно-розовый, бежевый и красный. Украшения отлично смотрелись на фоне пляжа.

Декор свадьбы Иванны Онуфрийчук

На Мальдивы пара пригласила своих родных, а это примерно 20-30 человек.

Скриншот: instagram.com/ivannaonufriichuk

Гостей свадьбы развлекали ТОП-артисты: Dan Balan и MONATIK вместе с подопечными его продюсерского центра – Lida Lee и Nino. Также на свадьбе выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S.

Ведущими на свадьбе были шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.

Свадьба Иванны Онуфрийчук

Супруг Иванны Онуфрийчук, бизнесмен Алмаз, живет в Швейцарии. Ведущая рассказала, что никогда не хотела переехать за границу, но они с любимым нашли компромисс – жить на две страны.

Ранее в инетрвью Сегодня.Lifestyle Иванна признавалась, что намерена также отпраздновать свадьбу в Украине. Предположительно, это произойдет в конце июня, в Киеве.