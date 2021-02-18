Иво Бобул прокомментировал слухи о его молодых любовницах: "Можем петь, общаться"

Артист женат в четвертый раз

Народный артист Украины, известный певец Иво Бобул, который рассказал о разводе с третьей супругой, прокомментировал слухи о его молодых любовницах.

В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" он ответил на вопрос журналистов о романах с молодыми артистками.

"Ну пусть говорят, что я могу сказать? Я живу дома, с семьей. Без молодой девушки. У меня свои каноны. Можем петь, можем общаться. И все", – говорит Бобул.

Иво Бобул / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Отметим, что Иво Бобул четырежды женат. Третий брак артиста, самый известный, – с певицей Лилией Сандулесой. Они прожили вместе 10 лет.

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От первого брака у Иво Васильевича есть сын, который проживает в США. Со второй женой Галиной – работницей торговой сферы – артист прожил целых 12 лет. От этого брака у него есть дочь Людмила.

Душевное спокойствие Иво Бобул наконец нашел в объятиях четвертой жены, психолога по профессии, Натальи. Супруги воспитывают сына Даниила.

Напомним, Иво Бобул рассказал, почему родная мать отказалась от него.

Полное интервью Иво Бобула для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" смотрите ниже: