Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

Поддерживать ровный тон на самом деле не сложно, как может показаться

Крашеным блондинкам особенно сложно поддерживать желаемый оттенок волос, потому что осветленные волосы ослаблены и нуждаются в регулярном уходе. Постоянное окрашивание, укладки, качество воды, и даже погодные условия, отражаются на внешнем виде вашей прически.

Привести волосы в порядок к весне и встретить тепло и сезон без шапок во всеоружии – не сложно. Для этого нужно следовать нескольким правилам. К слову, эти рекомендации подойдут и для натуральных блондинок, чьи волосы также нуждаются в любви и заботе, особенно, в холодное время года.

Как освежить блонд к весне

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Как освежить волосы к весне: 5 важных шагов

Защита от холода нужна не только телу, но и волосам. Перепады температур негативно влияют на цвет и состояние волос в целом. Потому не пренебрегайте головными уборами. Увлажнение – это спасение для волос, которые часто красят и осветляют. Используйте кондиционеры каждый раз, когда моете голову. Тем более, если делаете это в жесткой воде. Питание. Маски для волос, время воздействия которых от 5-ти минут, придумали не зря. Средство проникает в волосинки и питает их изнутри, тем самым, "реанимируя" волосы после химических повреждений. Термозащита – важный пункт в уходе за волосами. Особенно осветленными. Спреи обволакивают волос, не давая плойке или любому стайлеру "убить" цвет и сжечь волосы. Шампунь от желтизны на самом деле работает. Он помогает избавиться от желтого оттенка, который так и норовит проявиться на белых волосах.

Ниже мы расскажем о пяти шампунях, которые значительно упростят вашу hair care рутину и помогут поддержать идеальный цвет волос.

ТОП-5 продуктов для крашеных и осветленных волос

Шампунь стабилизирующий с экстрактом шелка и алоэ вера Post Treatment

Шампунь стабилизирующий с экстрактом шелка и алоэ вера Post Treatment

Волосам, подверженным химическим процедурам необходим особенный уход. Шампунь Post Treatment усиливает блеск цвета и увеличивает стойкость окрашенных волос. Продукт также содержит экстракты белого жемчуга, шелка и алое вера, которые придают волосам мягкость и увлажняют их.

Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde

Шампунь Anti-yellow Inimitable Blonde

Anti-yellow шампунь – абсолютный must have любой блондинки с холодным тоном волос. Регулярное использование Anti-yellow Inimitable Blonde предотвращает появление желтизны, блокируя желтый оттенок. Активные компоненты средства также ухаживают за волосами, придавая им силы и делают их мягкими и гладкими.

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Антижелтый шампунь Anti Yellow Shampoo

Антижелтый шампунь Anti Yellow Shampoo

Устранить неприятный желтый оттенок на белых волосах поможет деликатный шампунь Anti Yellow Shampoo с кислым уровнем pH. Он отлично работает как с осветленными так и с седыми волосами. Средство не просто очищает, придавая элегантный серебристый оттенок, но и ухаживает за каждой прядью, улучшая их внешний вид после обесцвечивания. Средство закрепляет естественный блеск волос.

Шампунь "Серебристый" Care Basics

Шампунь "Серебристый" Care Basics

"Серебристый" шампунь Care Basics разработан специально для обесцвеченных и осветленных волос. Он нейтрализует желтый оттенок и противодействует его появлению с каждым мытьем головы. Кроме того, средство придает окрашенным волосам блеск и силу, делая их эластичными.

Шампунь "Серебристый Эффект" Silber Effect Shampoo

Шампунь "Серебристый Эффект" Silber Effect Shampoo

Шампунь "Серебристый Эффект" Silber Effect Shampoo с кератином, который является незаменимым компонентом в уходе за волосами, эффективно удаляет желтый оттенок с волос, придавая их эластичность и гладкость, возвращает им природный блеск и защищает питает волосы.

Правильный уход за окрашенными волосами обеспечит не только равномерный цвет, но и защитит их от сухости, ломкости, жесткости. Не пренебрегайте советами специалистов и не жалейте средств для ваших волос, тогда они долго будут радовать вас своим идеальным видом.

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