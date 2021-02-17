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Избранница мужа покойной Фриске показала округлившийся живот

17 февраля, 14:00

Дарина Алексеева

Судя по снимку, Екатерина находится на последних месяцах беременности

В начале февраля российский телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что станет отцом во второй раз. Для него с Екатериной Тулуповой это первый общий ребенок. И хотя совместные фото из личной жизни пара публикует нечасто, Екатерина все же порадовала подписчиков кадром, на котором показала округлившийся живот.

В Instagram избранница Дмитрия Шепелева опубликовала черно-белую студийную фотографию. Будущая мама в одной руке держала домашнего любимца, а другой – прикоснулась к своему животу.

"Актуальное", – коротко написала в посте Екатерина.

Видимо, Дмитрий и его возлюбленная уже совсем скоро станут родителями.

Беременная Екатерина Тулупова / Фото: instagram.com/tulupova

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Сейчас Дмитрий и Екатерина воспитывают двоих детей. Платона – сына Дмитрия от покойной Жанны Фриске и Ладу – дочь Екатерины от ее первого брака.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Ранее отец Жанны Фриске прокомментировал беременность невесты Шепелева.

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