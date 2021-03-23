Изобретатель придумал чудо-туфли со съемными шпильками (видео)

Хитом в соцсетях стал прибор, преобразующий шпильку на плоскую подошву. Для этого достаточно всего лишь нажать на специальную кнопку. Теперь девушки в любой момент смогут дать ногам отдохнуть от нагрузки или перейти на бег без риска для здоровья, утверждает изобретатель.
Механизм работает с помощью пневматического насоса – и это самый главный минус. Хотя блогер называет дизайн аппарата очень удобным, весит устройство немало. Владельцам такой обуви придется таскать на спине громадный баллон со сжатым воздухом.
Не смотря на все недостатки устройства, заинтересованные новинкой женщины хвалят изобретателя, а также интересуются в комментариях под видео, где бы и себе такое купить: "Класс, сделаю себе подарок", "Просто невероятно", "Чувак, тебе нужно вручить Нобелевскую премию", "Представляю, как я буду танцевать с баллоном на спине".
Пока неизвестно, планирует ли автор изобретения делать его более компактным.
Читайте также: Каблуки в виде человеческих пальцев: дизайнеры из Канады делают пугающие туфли
Напомним, ранее мы рассказывали о пяти проблемах, которые вызывает обувь на высоком каблуке. Кроме этого, Life Сегодня писали, как научиться ходить на каблуках.