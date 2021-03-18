Известная американская певица ошарашила сменой внешности. Фанаты в истерике (фото)

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш, которую преследует ее поклонник, решила кардинально сменить имидж. Ведь, как говорится, когда хочется что-то поменять в жизни, все начинают с прически.

19-летняя артистка попрощалась со ставшей ее визитной карточкой черной-зеленой шевелюрой и стала блондинкой! Фото в новом образе Билли опубликовала в Instagram и моментально вызвала истерику у своих поклонников. Вот так – просто покрасил волосы, а сотни тысяч незнакомых тебе людей по всему миру начали сходить от этого с ума?!

Билли Айлиш / Фото: instagram.com/billieeilish Реклама

В комментариях под постом Билли ее поклонники и друзья пишут примерно следующее: "О боже", "Господи, это невероятно", "Помогите мне дышать", "Ущипните меня".

Скриншот: Instagram

Напомним, Билли Айлиш дала интервью, в котором рассказала о попытках похудеть и о том, почему она не в отношениях.