Известная певица потеряла девственность в результате изнасилования: Мне было 15

Ловато также вспомнила еще один страшный эпизод из прошлого

28-летняя американская певица и актриса Деми Ловато выпустила откровенный документальный фильм о своем темном прошлом. Деми рассказала о передозировке наркотиками, насилии, которое она пережила три года назад, а также впервые призналась, что была изнасилована в 15 лет.

В своем фильме Деми рассказала о случае, когда у нее была передозировка, и ее наркодиллер воспользовался этим. В ту ночь Деми приняла героин с добавлением фентанила. Инцидент произошел в 2018 году.

"Когда они нашли меня, я был голой, подавленной. Меня буквально бросили умирать после того, как воспользовались мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. У меня была одна вспышка – помню, как он был сверху…Я ответила: "Да", но спустя месяц поняла, что тогда не была в состоянии принимать адекватные решения", – говорит Деми.

Деми Ловато / Фото: instagram.com/ddlovato/

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Похожий эпизод произошел с артисткой, когда ей было 15 лет.

"В подростковом возрасте была очень похожая ситуация. Я потеряла девственность в результате изнасилования", – говорит Деми в фильме.

Признавая, что она и ее предполагаемый злоумышленник в то время "встречались", Ловато говорит, что четко давала понять, что "не была готова потерять девственность".

Напомним, Деми Ловато рассталась со своим женихом спустя два месяца после помолвки.