Известно ТОП-50 брендов вина по версии Drinks International. Узнайте, кто занял первое место!

Журнал Drinks International опубликовал список самых популярных 50-ти брендов вина со всего мира на своем сайте, которые рекомендует пить в 2021 году.
11 год подряд международный журнал об алкогольной индустрии Drinks International публикует рейтинг самых популярных единиц вина. Их следует принять во внимание любителям напитка!
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Анализировала в этом году рынок и формировала список брендов вина академия, состоящая из винных экспертов, покупателей, сомелье, владельцев баров и писателей из 48 разных стран.
В первую десятку рейтинга вошли:
- Familia Torres (Испания);
- Catena (Аргентина);
- Vega Sicilia (Испания);
- Henschke (Австралия);
- Concha y Toro (Чили);
- Penfolds (Австралия);
- Domaine de la Romanée-Conti (Франция);
- CVNE (Испания);
- Antinori (Италия);
- Château Musar (Ливан).
Первое место получил бренд Familia Torres с Испании, поразивший академию стабильностью и качеством вин. Второе место занял Catena из Аргентины, который назвали наиболее уважаемым брендом вина в Южной Америке. Третьим финишировал испанский бренд – Vega Sicilia с интересным вкусовым сочетанием.
Европейские бренды фигурировали в списке 29 раз из 50-ти!
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