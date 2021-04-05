Известный режиссер заявил, что Анастасии Приходько нужна помощь специалиста: Эта агрессия отталкивает

Известный украинский режиссер Герман Ненов, который довел до слез Могилевскую и отказал Лободе, резко высказался об Анастасии Приходько. По его мнению, певица нуждается в помощи специалиста.

Герман заговорил об Анастасии в интервью, опубликованном на YоuTube-канале pro:wider. Ведущий Влад Дарвин поинтересовался у клипмейкера, что нужно, чтобы Приходько стала самой популярной артисткой Украины.

Герман Ненов

Скриншот из видео

Ненов ответил, что певица воспринимается сложно из-за ее образа и того, как и что она говорит.

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"Я недавно смотрел ее интервью... есть какая-то внутренняя обида. Когда человек на каждый вопрос ищет виноватых, это значит, что человек сильно обижен, – сказал Герман. – Мне кажется, что ей нужна помощь специалиста... Есть какая-то озлобленность, вот эта агрессия, которая тебя отталкивает".

Анастасия Приходько

Фото:instagram.com/prykhodko_official

При этом режиссер добавил, что и такую отрицательную энергию, как у Приходько, тоже можно "классно конвертировать в успех".

Накануне Анастасия Приходько прокомментировала слухи о своей беременности.