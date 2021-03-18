Известный ведущий впервые признался, что был жертвой насилия в детстве: Били шлангом от стиральной машины

Известный теле- и радиоведущий Слава Демин, который недавно развелся с женой, впервые рассказал о своем трудном детстве.

В интервью программе "Зірковий шлях" для телеканала "Украина" ведущий признался, что не раз убегал из дома. Впервые он ушел в 12 лет, потом в 13 лет, а в 16 лет переехал к двоюродному брату. Желание уйти из дома объяснил тем, что очень боялся свою маму, которая не раз поднимала на него руку.

Слава Демин / Фото: instagram.com/slavademin_official

"Меня очень сильно били. У меня были ноги красные, такие, в крови иногда. Ремнем били и шлангом от стиральной машины", – признался радиоведущий.

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Демин отметил, что сейчас со своей мамой не общается. Она переехала в Испанию, когда ему было 17 лет. За все это время они виделись только один раз, и то пять лет назад.

Интервью Славы Демина для программы "Зірковий шлях":

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