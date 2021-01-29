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Изысканные рыбные кнели с перцем: рецепт от Григория Германа

29 января, 16:43

Ирина Маслова

Блюдо станет настоящей находкой, когда захочется полакомиться чем-то вкусным и классическим

В авторской рубрике "Вкусное утро" Григорий Герман продолжает делиться экстравкусными рецептами. В программе "Ранок з Україною" ведущий рассказал, как приготовить кнели из рыбы с перцем в качестве гарнира. Рыбные кнели просты в приготовлении и к тому же – это вполне здоровое блюдо, которое очень кстати после череды праздников.

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Рыбные кнели с перцем от Григория Германа

Фото: instagram.com/lepimsamivkusno/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Для начала надо запечь цельные перцы – положить на противень, застеленный фольгой, и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.
  2. Покрошить хлеб в миске и залить сливками. Филе рыбы порезать и закинуть в блендер, добавить хлеб, но немного отжать его от излишней влаги, а также вбить яйцо, добавить чеснок, черный перец, соль, несколько ложек оливкового масла и часть зелени. Перебить до однородности.
  3. Отложить рыбную массу, а тем временем поставить кастрюлю с водой на огонь и довести до кипения. Готовые перцы вынуть из духовки и плотно закрыть фольгой. Через 5 минут открыть перцы и осторожно отделить кожицу от мякоти. Перец нарезать слайсами, добавить в него измельченный чеснок, перемешать и залить оливковым маслом.
  4. С помощью 2-х ложек сформировать кнели и отварить. Если масса липнет к ложкам, их можно смочить в воде или масле. Варить 3 минуты. Подавать кнели с маринованным перцем.

Здесь читайте рецепт пряного куриного рецепта от Григория Германа.

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