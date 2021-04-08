К 10-летию "Игры престолов" создают пиво: какой вид и вкус напитка

Это будет пиво нового стиля

Компания Mikkeller создает линейку пива IPA Iron Anniversary к 10-летию сериала "Игры престолов". Об этом сообщает Hype Beast.

/ Фото: hypebeast

Реклама

Компания крафтового пива Mikkeller из Копенгагена запускает линейку напитка по случаю празднования 10-летия сериала "Игра престолов". Креаторы объединились с Warner Bros для реализации замысла.

Крафтовое пиво назвали IPA Iron Anniversary. В рецептуре использовали новый стиль приготовления, который оценят любители крафта. Оно будет нефильтрованное со свежим ярким ароматом фруктов и лепестков роз. Дополнять также ароматами папайи, маракуйи и ягод для баланса.



Арт-директор компании Кита Шора рецептурой и дизайном намекает на культовый стиль "Игры престолов", который они пытались отразить в линейке.

Недавно мы рассказали, как правильно пить сидр и какие заболевания он лечит.