Только не шампанское! Подбираем правильные напитки к блинам на Масленицу

Неделя Масленицы приближается и праздник не обойдется без алкоголя. Поэтому мы с обладателем премии "Лучший сомелье Украины-2009" Иваном Бачуриным решили разобраться, какими же напитками стоит дополнять главное угощение праздника — блины. Ведь именно они помогут раскрыть интересные гастрономические сочетания. Но надо выбирать с умом, чтобы насладиться блинами и праздником по полной.
Блины с черной и красной икрой
К блинам с красной и черной икрой выбирайте НЕ шампанское, которое все привыкли считать традиционным напитком. Потому что идеальный вариант – классическая водка без ароматизаторов. Блины сделаны из сладкого теста, и в сочетании с соленой икрой удачно дополнят крепкий алкоголь.
С красной рыбой и сыром филадельфия
Если вы любитель красной рыбы и филадельфии в блинах, то дополните блюдо классическими янтарными винами. Например, из Грузии. Они обладают терпкостью, которая будет компенсировать соленость рыбы и раскрывать вкус в сочетании с филадельфией по-новому.
Если выберем блины исключительно с красной рыбой (без дополнения), то выпейте бокал выдержанных белых вин. Или амбер вайн – разновидность янтарного вина (эксперт предпочитает именно его).
Со сладкой начинкой
К малиновому варенью эксперт рекомендует вино пино-нуар (из красного сорта винограда). Его считают визитной картой вин Бургундии, которое удачно дополняет десерты. Попробуйте!
К творогу с ванилью остановитесь на варианте красного сухого вина (невыдержанного). При покупке этого вида обратите внимание на вариации виноделов из Южной Украины. Эксперт говорит, что одна из бутылок локации идеально дополнит блин с творогом.
С соленой начинкой
Если выберете грибную историю начинки – обратите внимание на сухие красные вина. Например, Бессарабии. Они легкие, поэтому гастрономическое наслаждение в сочетании с грибным блином однозначно получите.
К блинам с начинкой из курицы со сметанным соусом выберите выдержанное белое вино. При покупке обратите внимание на винный ассортимент из виноградников Херсона или Николаева.
Если выберете блины со шпинатом, то лучше воздержитесь от сочетания с алкоголем. Этот продукт дает металлический вкус, поэтому наслаждения в тандеме с алкоголем не получите.
Какой алкоголь НЕ стоит употреблять с блинами
Эксперт не советует покупать игристое ко всем блинов. Потому что ключевой ингредиент блюда на Масленицу – мука и масло, на котором обжаривают блины ( оно еще оставляет привкус). Эти ингредиенты в сочетании с игристым будут давать обволакивающий эффект за счет углекислого газа, который содержится в напитке. Из-за него в ротовой полости будет эффект покалывания. В результате перечисленные аргументы приводит к дисбалансу между блинами и игристым.
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