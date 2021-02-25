К юбилею Леси Украинки ведущие телеканала "Украина" прочитали ее вдохновенную поэзию (видео)

К 150-летию славной писательницы телеканал "Украина" создал проморолик, в котором ведущие информационных и социально-публицистических проектов Алексей Суханов, Елена Кот, Ольга Грицык, Олег Панюта читают лирику Леси Украинки.

Ведущие выбрали один из лучших образцов гражданской лирики в нашей литературе – стихотворение "Слово, чому ти не твердая криця" из сборника "Думы и мечты". Строки, написанные почти полтора века назад, и сегодня, во времена, когда слово часто становится оружием, звучат как никогда актуально.

Поэтесса, писательница и переводчица. Она знала 11 языков, а свое первое стихотворение написала в 9 лет. Пытаясь вылечить тяжелую болезнь – туберкулез костей – она​​ много путешествовала. И все время писала, собирала украинский фольклор и вела активную общественную деятельность.

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Правила жизни Леси Украинки Видео: Сегодня

Мы также подготовили к юбилею интересный поэтически-музыкальный тест: попробуйте узнать среди современных хитов стихотворения Леси Украинки. Поверьте, это не так просто.