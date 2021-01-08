Как 35-летняя Тина Кароль выглядит без макияжа (видео)

Известная украинская певица Тина Кароль, которая встретила Новый год в Карпатах, показала поклонникам, как выглядит без макияжа. Соответствующее видео звезда опубликовала у себя в Instagram-stories.
На коротком ролике 35-летняя Кароль сидит в оранжевом худи и синей шапке. На лице у певицы не заметно даже туши для ресниц.
Ранее Тина Кароль призналась, что воспитана с уважением и почтением к украинским обычаям. С детства она изучала колядки и национальные рождественские традиции.
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Напомним, ранее фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина сделала татуировку с изображением Тины Кароль. Кроме этого, не так давно певица презентовала коллекцию обуви и сумочку-украшение, созданную совместно с украинским брендом Kachorovskа.
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