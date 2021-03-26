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Как быстро погладить рубашку: маленький секрет

26 марта, 21:22

Ольга Козачок

Узнайте советы и хитрости по уходу за одеждой во время глажки

Глаженая рубашка – для многих признак интеллигентности и шика. Но иногда над одной вещью приходится возиться слишком долго, а результат все равно не радует, остаются заломы и складки. Это потому, что не все знают секрет, как правильно гладить рубашки.

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В чем же заключается главная хитрость, как гладить рубашку? Зная ее, вы значительно ускорите этот процесс. Начинайте от меньшего к большему:

  1. Сначала погладьте манжеты и воротник.
  2. Затем перейдите к рукавам.
  3. После этого гладьте плечи.
  4. Настал черед полочек.
  5. Завершающий этап – спинка.

Объяснение очень простое: если вы сразу гладите большое полотно, то, перейдя на мелочи, рискуете смять только что отутюженную ткань. И придется все начинать сначала, исправляя заломы. А вот если наоборот – то проглаженные манжеты никак не помешают вам приводить в порядок полочки и спинку.

Дополнительные советы:

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