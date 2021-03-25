Как быстро вывести пятна от пота и следы от дезодоранта: проверенный лайфхак

Простой и доступный способ избавит вас от неприятных пятен на любимой одежде

Пятна от пота и дезодоранта часто остаются на одежде после обычной стирки. Иногда их не берет и более сильное средство – мыло, порошок или белизна. Не спешите списывать любимую вещь, она вам еще послужит.

Как можно просто и эффективно избавиться от желтых пятен подручными средствами, которые есть на кухне, читайте в нашей статье. Мы нашли рецепт эффективного средства, которое подойдет и для белой, и для цветной одежды.

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Рецепт средства от пятен пота и дезодоранта: лайфхак

Как вывести пятна от пота и дезодоранта подручными средствами / Фото: Pinterest

Возьмите 2 столовых ложки соды, 3 столовых ложки перекиси водорода, 1 чайную ложку средства для мытья посуды. В небольшой мисочке смешайте все компоненты до однородного состояния. Это лучше делать ложкой, а не руками, чтобы поберечь кожу. Смочите теплой водой места пятен на одежде, чтобы они были хорошо увлажненными. Обильно нанесите полученную кашицу на пятна от пота, особенно на места швов, и оставьте на 1-2 часа. Затем прополощите вещь и постирайте обычным способом со стиральным мылом или порошком.

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