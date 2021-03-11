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Как чистить серебро: полезные советы

11 марта, 16:11

Ольга Козачок

Узнайте, как правильно чистить серебро в домашних условиях, чтобы оно не темнело

Серебряные украшения или приборы из столового серебра – красивые, практичные и модные вещи, но, к сожалению, этот благородный металл часто темнеет, теряет свой блеск и яркость, а стало быть, и привлекательность. Как чистить серебро в домашних условиях, читайте полезные советы в нашей статье.

Также не забывайте делать приятные сюрпризы родным и близким людям. А какие подарки придумать на разные весенние дни, подскажет наш календарь праздников на март.

Причины, почему чернеет серебро, могут быть различными: это и повышенная влажность, и долгий контакт с кожей, и влияние косметики, и действие химии, которая содержится в моющих средствах. Если вы хотите подольше сохранить сияние серебряного украшения, желательно снимать его перед домашней работой, а также во время посещения бассейна или спортивного зала.

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Кстати, существует народное наблюдение, что если серебро на теле потемнело, значит, у его обладателя здоровье не совсем в порядке.

Как чистить серебро в домашних условиях при помощи подручных средств

Как еще можно ухаживать за украшениями, смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, как чистить золото в домашних условиях.

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Источник: Сегодня

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