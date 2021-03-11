Как чистить серебро: полезные советы

Узнайте, как правильно чистить серебро в домашних условиях, чтобы оно не темнело

Серебряные украшения или приборы из столового серебра – красивые, практичные и модные вещи, но, к сожалению, этот благородный металл часто темнеет, теряет свой блеск и яркость, а стало быть, и привлекательность. Как чистить серебро в домашних условиях, читайте полезные советы в нашей статье.

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Причины, почему чернеет серебро, могут быть различными: это и повышенная влажность, и долгий контакт с кожей, и влияние косметики, и действие химии, которая содержится в моющих средствах. Если вы хотите подольше сохранить сияние серебряного украшения, желательно снимать его перед домашней работой, а также во время посещения бассейна или спортивного зала.

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Кстати, существует народное наблюдение, что если серебро на теле потемнело, значит, у его обладателя здоровье не совсем в порядке.

Как чистить серебро в домашних условиях при помощи подручных средств

Лайфхак 1. Смочите лоскут шерстяной ткани нашатырным спиртом и протрите потемневшее серебряное изделие.

Лайфхак 2. Для более загрязненного серебра есть рецепт посерьезнее. В стакан воды добавьте 1 ч. ложку нашатырного спирта, добавьте 3 капли перекиси водорода и немного жидкого мыла. Поместите в эту смесь серебряное изделие на 15-20 минут, а затем протрите его салфеткой.

Лайфхак 3. Почистить серебро можно при помощи натурального средства – картофельного отвара, в который положите еще маленький кусочек фольги. Поместите в отвар серебряную вещь на 5 минут, а затем протрите насухо. Реклама

Лайфхак 4. Вскипятите в кастрюле 1 стакан воды и 1 ст. ложку соды, затем поместите в отвар кусочек фольги. Положите серебряное изделие на фольгу и подержите, пока оно не посветлеет. Достаньте серебро, ополосните в воде и высушите.

Лайфхак 5. Как можно почистить серебро в домашних условиях? Вам поможет поваренная соль. Насыпьте 1 ч. ложку соли в стакан воды, прокипятите в растворе серебряное украшение и высушите.

Лайфхак 6. Хорошо смывает грязь и потемнение с серебра мыльный раствор. Подержите в нем украшение и аккуратно протрите зубной щеткой с мягкой щетиной. После чего ополосните в чистой воде и просушите.

Лайфхак 7. Почистить серебро можно 9%-м столовым уксусом, который следует немного нагреть и окунуть в него изделие из серебра на пару минут. Затем достаньте и протрите насухо салфеткой.

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