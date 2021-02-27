Как добиться объема мечты: 5 простых секретов ухода за волосами, о которых вы не знали

Обладательницам тяжелых и непослушных волос бывает сложно добиться объема у корней. Страдают от этого и девушки с непослушными и ослабленными волосами, которые не поддаются укладке.

Однако сделать невероятный эффект на самом деле реально. Для этого мы посоветуем несколько действенных приемов и 5 классных средств для суперобъема, которые можно использовать в домашних условиях.

Важно помнить, что любые процедуры с волосами (покраска, укладка, даже стрижка) должны сопровождаться правильным уходом. Это очищение, питание, увлажнение и защита.

Плюс все продукты, которые для этого используются, необходимо менять в зависимости от сезона: летом – с уклоном на защиту от солнца, зимой – от холода. Тогда волосы будут здоровыми и послушными.

Как придать объем волосам: 5 секретных способов

Главное правило объема у корней – чистые волосы. От степени загрязнения зависит, насколько удастся поднять волосинки и как долго они будут держать идеальную форму.

Есть много специальных шампуней для объема, которые насыщают волосы, питают и уплотняют стержень волоса, делая его эластичным. Как, например, шампунь для объема Volume HAIR COMPANY. В его составе экстракт меда, а специальный комплекс восстанавливает сияние и блеск волос, глубоко очищает их, не повреждая структуру.

Шампунь для объема Volume HAIR COMPANY

Правильный уход за волосами также будет способствовать легкой укладке и красивому виду вашей прически. После мытья волосы нуждаются в дополнительном питании и защите от внешних воздействий, особенно в межсезонье.

Восстанавливающий двухфазный спрей-объем с аргинином уплотняет ослабленные тонкие и редкие волосы, придает им плотность и объем, а также оказывает активную защиту от негативного воздействия окружающей среды, что не менее важно.

Восстанавливающий двухфазный спрей-объем с аргинином NUA PRO

Еще один секрет идеального объема волос – кератин. Именно он составляет форму и структуру волоса. Поэтому сейчас так много средств с кератином в составе. Грех не воспользоваться!

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Флюид для объема тонких волос Volumen Fluid от C:EHKO КERATIN с натуральными ингредиентами не утяжеляет волосы и делает их здоровыми, воздействуя изнутри. Продукт легко использовать дома, без помощи специалиста, что делает доступным его применение.

Флюид для объема тонких волос Volumen Fluid C:EHKO КERATIN

Достичь желаемого объема без салонных процедур можно благодаря спрею. Вообще спреи для волос – это суперважный этап как в уходе, так и в процессе укладки. Это средство must have для обладательницы любого типа волос.

Получить эластичную длительную фиксацию прически без нежелательного склеивания волос поможет спрей для объема Diamond от C:EHKO. Он не только увлажняет волосы и делает их послушными, но и защищает от УФ-воздействия и перегрева, когда вы используете фен, плойку или не прикрываете волосы от солнца.

Спрей для объема Diamond C:EHKO

И последний, но не менее важный лайфхак для создания объема волос, – это мусс. Вернее, правильное его использование. Готовы поспорить, что многие не знают, как наносить моделирующую пену, чтобы прическа получилась такой, как хочется, и при этом волосы долго держали форму.

Практически все муссы для укладки следует наносить на влажные волосы, при этом средства нужно брать не слишком много и использовать только в области корней. Однако если волосы очень густые, количество мусса стоит увеличить.

Мусс мягкой фиксации Mousse Soft от ING PROFESSIONAL – идеальный вариант для любого типа волос. Пена легко наносится, придает волосам оптимальную стойкость и пышный объем, который держится в течение дня.

Мусс мягкой фиксации Mousse Soft ING PROFESSIONAL

Не рекомендуется для придания объема волосам делать сумасшедшие начесы или гофре у корней – все это повреждает волосинки и делает их ломкими.

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