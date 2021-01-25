Как две капли воды: 15 родственников с почти идентичной внешностью (фото)

Иногда родственники так похожи друг на друга, что мы порой задумаемся: "Природе, видимо, уже надоело каждый раз создавать что-то новое и она решила просто использовать всем нам знакомый принцип копипаста".
Интересно, что на платформе Reddit даже появилась отдельная страничке AncestryDNA, где юзеры показывают, насколько сильно они похожи на своих родителей, бабушек и дедушек, сестер и братьев. О таких в народе часто говорят: "как две капли воды".
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Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые интересные снимки.
1. Мама и дочь
2. Внучка и бабушка по отцовской линии
3. Внук и дедушка
4. Отец и 29-летний сын
5. Прабабушка из Норвегии и внучка
6. Прадедушка и внук
7. Мать и дочь
8. Дочь и ее отец
9. Дедушка в внук
10. Бабушка и ее внучка
11. Племянница и тетя (на фото ей также 6 лет)
12. Отец и сын
13. Внук и прадед
14. Внучка и бабушка
15. Бабушка и внучка
Напомним, старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу.
Смотрите видео: как живут близнецы в Хмельницком
Кроме этого, мы опубликовал снимки "самых красивых в мире" близняшек.
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