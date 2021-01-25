Как две капли воды: 15 родственников с почти идентичной внешностью (фото)

Сложно поверить, что люди могут быть настолько похожими

Иногда родственники так похожи друг на друга, что мы порой задумаемся: "Природе, видимо, уже надоело каждый раз создавать что-то новое и она решила просто использовать всем нам знакомый принцип копипаста".

Интересно, что на платформе Reddit даже появилась отдельная страничке AncestryDNA, где юзеры показывают, насколько сильно они похожи на своих родителей, бабушек и дедушек, сестер и братьев. О таких в народе часто говорят: "как две капли воды".

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Сегодня.Lifestyle собрали для вас самые интересные снимки.

1. Мама и дочь

Фото: Reddit | AncestryDNA

2. Внучка и бабушка по отцовской линии

Фото: Reddit | AncestryDNA

3. Внук и дедушка

Фото: Reddit | AncestryDNA

4. Отец и 29-летний сын

Фото: Reddit | AncestryDNA

5. Прабабушка из Норвегии и внучка

Фото: Reddit | AncestryDNA

6. Прадедушка и внук

Фото: Reddit | AncestryDNA

7. Мать и дочь

Фото: Reddit | AncestryDNA

8. Дочь и ее отец

Фото: Reddit | AncestryDNA

9. Дедушка в внук

Фото: Reddit | AncestryDNA

10. Бабушка и ее внучка

Фото: Reddit | AncestryDNA

11. Племянница и тетя (на фото ей также 6 лет)

Фото: Reddit | AncestryDNA

12. Отец и сын

Фото: Reddit | AncestryDNA

13. Внук и прадед

Фото: Reddit | AncestryDNA

14. Внучка и бабушка

Фото: Reddit | AncestryDNA

15. Бабушка и внучка

Фото: Reddit | AncestryDNA

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