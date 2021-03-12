Как это возможно? Замужняя 25-летняя женщина оказалась генетическим мужчиной

У нее нет мужских половых органов, а женские – недоразвиты

25-летняя замужняя женщина по имени Пинпин из китайской провинции Чжэцзян недавно узнала о том, что является генетическим мужчиной.

Это выяснилось во время медицинского осмотра в дочерней больнице медицинского факультета Чжэцзянского университета. Женщина обратилась в учреждение за помощью, когда вывихнула лодыжку.

Китаянка в 25 лет узнала, что она – мужчина

Фото: Bajie You

Китаянка всю жизнь считала себя женщиной и даже вышла замуж в 2020 году. Однако у нее никогда не было менструаций, и она не смогла забеременеть после свадьбы, пишет китайское издание Bajie You.

Врачи установили, что у Пинпин нет мужских половых органов, а женские – недоразвиты (отсутствует матка и яичники). Исследование показало наличие у пациентки мужской Y-хромосомы, таким образом, с точки зрения науки она интерсекс – человек с нетипичными половыми признаками, которые не входят в общепринятые нормы восприятия мужского и женского тела.

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После тщательного обследования у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, которое могло стать результатом межродственного брака ее родителей. Женщине порекомендовали обратиться к психиатру, чтобы понять, как жить дальше.

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