Как худеть правильно: разбираем примеры звезд

Вопрос здорового веса волнует звезд и их поклонников. Чем питается певица Джамала, чтобы вернуться к своему идеальному весу, и как Наталка Карпа возвращается в форму с помощью психолога, рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Григорий Герман. А диетолог Светлана Фус расскажет, как худеть правильно.

Певице Джамале, чтобы быть довольной своим внешним видом, надо сбросить 10 килограммов! Об этом звезда рассказала в своем Instagram. Диету Джамала выбрала вместе с диетологом. Своими приемами пищи певица делится с подписчиками: ест она часто и большими порциями, употребляя в основном овощи, фрукты и рыбу.

Как худеет певица Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Очень важно грамотно подобрать рацион и понимать, какие жиры можно, а какие – нет. Какие продукты хорошо использовать, а какие – нет. Количественно очень важно это понимать", – отметила диетолог Светлана Фус.

Неправильный выбор диеты не только не даст результата, но и приведет к проблемам со здоровьем. Об этом не понаслышке знает Наталка Карпа. Как-то певица ела одни бананы, чтобы похудеть.

Как худеет Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"В тинейджерском возрасте имела такой эксперимент. За неделю я сбросила более 7-8 килограммов – очень похудела. Почувствовала свой желудок и поняла, что он обладает способностью болеть. Ибо если неправильно подходишь к вопросу похудения – это тоже беда", – поделилась Наталка Карпа.

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Именно поэтому Наталка Карпа, которая после родов набрала 25 килограммов, сейчас худеет, не прибегая к строгим диетам.

"Пользуюсь такими способами, как массажи: роликовые и вакуумные. И эффект очень заметный! – рассказала певица. – А еще обратилась к психологу, ведь во время правильного питания бывают заметны срывы. Особенно, когда имеешь маленького ребенка – бессонные ночи, лезут зубки – ты можешь запросто сорваться, взять молочный шоколад и съесть плиточку".

Также Наталка занимается спортом и правильно питается. Именно правильное, сбалансированное питание – самый эффективный вариант достичь здорового веса, уверяют диетологи.

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"То есть, когда есть сложные углеводы, белки, жиры, потому что все это именно то, на чем строится наш организм", – отметила диетолог Светлана Фус.

А если похудеть надо быстро – звезды выбирают интервальные голодания. Танцор Влад Яма и певица Ирина Билык возвращаются в форму после праздников с популярной диетой 16 на 8. Где 8 – это количество часов, в течение которых можно есть что угодно, а 16 – те, в которые надо воздерживаться от приема пищи. Но интервальное голодание тоже подходит не всем. Поэтому лучше стройнеть без спешки, с помощью здорового питания.

Как правильно худеть – смотрите видео:

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