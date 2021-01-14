Как и за сколько отдыхают украинские звезды в Карпатах во время локдауна

Мы узнали, как знаменитости проводят время в отпуске

Время праздничных отпусков уже почти завершилось. На Новый год и Рождество многие представители украинского шоу-бизнеса улетели загорать на Мальдивы, ОАЭ и другие теплые страны, но есть и те, кто остался дома, в Украине, и решил отдохнуть в Карпатах.

Несмотря на то, что с 8 января во Украине введен жесткий локдаун, некоторые украинские знаменитости все равно нашли способ устроить себе релакс-уикенд на Западной Украине.

Мы узнали, где сейчас находятся звезды и сколько стоит их отдых.

Ольга Сумская

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала отдых с супругом и младшей дочерью в Буковеле. Оттуда народная артистка Украины опубликовала много фото и видео.

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На видео Сумская также продемонстрировала толпу в очереди на лыжную трассу. Мало кто из отдыхающих придерживался норм безопасности во время пандемии.

Фото: instagram.com/olgasumska

Чуть позже Ольга опубликовала фото из Яремче. Ольга остановилась в отеле с системой all inclusive, где, к примеру, номер premium plus с балконом для двоих стоит около 5 000 грн/сутки в непраздничный период и почти 9000 грн/сутки в период новогодних праздников.

Фото: instagram.com/olgasumska

Камалия

Камалия и ее муж-миллиардер Моххамад Захур устроили отпуск с дочками в Буковеле. Артистка уже поделилась несколькими кадрами в Instagram.

"Благодаря коронавирусу, когда для многих закрыты другие горнолыжные курорты (в Альпах, например), мы решили посетить Буковель и были приятно удивлены уровнем предоставляемых услуг. Это еще не Европа, но не очень далеко", – делится своими впечатлениями Камалия.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия выбрала один из местных комплексов отдыха с коттеджами, где есть SPA, бассейны, детские площадки и тренажерный зал. Цена за коттедж с двумя спальнями в праздничный сезон – 9800 грн/ночь.

Фото: westhills.com.ua

Тарас Цымбалюк

Украинский актер и участник "Танців з зірками" Тарас Цымбалюк со своей невестой отправился в Трускавец. Пара остановилась на одной из местных баз отдыха. Мы выяснили, что цена стандартного номера – от 1150 грн/ночь, цена за большой коттедж – от 4050 грн/ночь.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Вера Кекелия

Певица и ведущая Вера Кекелия посетила с супругом и маленьким сыном Яремче. Семья забралась на гору Маковицу.

"Гора Маковица. Сегодня мы с Ваней покорили первую вершину! Навряд ли он ее, конечно, запомнил, так как проспал всё восхождение у папы на плечах;) зато родители в восторге", – подписала фото Вера в Instagram.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Напомним, Олю Полякову раскритиковали за отдых на Мальдивах.