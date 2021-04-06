Как использовать пластиковую канистру в быту: много интересных идей с фото

Легкая, прочная, плотная, жесткая, гладкая, обтекаемая, непромокаемая, да к тому же еще и дармовая! Все эти качества применимы к пластиковой канистре и делают ее просто незаменимой находкой в хозяйстве и быту. Если у вас накапливаются такие опустевшие пластмассовые емкости, не спешите их выбрасывать – они пригодятся вам под рукой, да и природа будет чище.
От лейки для цветов и подставки под инструменты до настоящей функциональной мебели: смотрите множество лайфхаков и настоящих находок в нашей статье.
А еще не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
Читайте также: Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото
Что можно сделать из пластиковой канистры
- Лайфхак 1. Мыльница
/ Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS
Начнем с простого. Подставка под мыло, из которой во все стороны не вытекает вода и пена – удобная вещь для дачи.
- Лайфхак 2. Зубные принадлежности
/ Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS
Тоже очень удобно, компактно, дешево и выгодно.
- Лайфхак 3. Совок
/ Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS
Разрезав пластик, вы получите легкий совок с удобной ручкой, из которого сложно просыпать мусор.
- Лайфхак 4. Инструменты
Такая подставка для инструментов поможет быстро все находить и компактно держать под рукой.
- Лайфхак 5. Кошелек
/ Фото: Pinterest
Если правильно перекроить емкость и приклеить застежку, из нее получится удобная аптечка, прочный кошелек или клатч, который отлично держит форму.
- Лайфхак 6. Чехол
/ Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS
Возьмите две канистры, отрежьте одинаковые по длине емкости, а затем разверните их и вставьте друг в друга так, чтобы получился чехол. В нем ничего не потеряется и не помнется.
- Лайфхак 7. Книжная полка
/ Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS
Да, ее тоже можно сделать из пластика, почему нет? Несколько таких полочек приютят стопку книг на вашем столе.
- Лайфхак 8. Лейка
/ Фото: скриншот из YouTube/Ideas En 5 Minutos CHICOS
Поливать цветы будет удобнее, чем из простой бутылки, за счет ручки и горлышка, расположенного под углом.
- Лайфхак 9. Контейнеры для всего
/ Фото: Pinterest
Подберите несколько одинаковых канистр и смастерите из них контейнеры для хранения всякой мелочевки в сарае или гараже.
- Лайфхак 10. Шкаф
/ Фото: Pinterest
Если емкостей накопилось достаточно много, из них можно соорудить настоящий стеллаж с выдвижными полками. Это очень практично.
- Лайфхак 11. Контейнеры для рассады
/ Фото: Pinterest
Вертикальный огород в канистрах компактно располагается на небольшой территории. А ручки удобно цепляются за жерди. Благодаря крышкам внизу емкостей, можно регулировать полив и влажность грунта.
- Лайфхак 12. Домик для птиц
/ Фото: Pinterest
Из просторной и не продуваемой канистры можно сделать скворечник. Птицы с удовольствием в таком поселятся на вашей даче.
- Лайфхак 13. Кормушка
/ Фото: Pinterest
Также не забывайте их подкармливать. Из пластиковой кормушки с надежными бортиками корм не высыплется.
- Лайфхак 14. Горшок
/ Фото: Pinterest
А такой прикольный цветочный горшок развеселит и взрослых, и детей.
Смотрите видео, как можно использовать пластиковые канистры и не только:
Ранее мы рассказывали, как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото.
Новости на эту же тему:Как вырастить овощи из очистков: познавательный лайфхак Быстро и красиво сложить вещи, как в магазине: видеолайфхак Как сделать автополив своими руками: ТОП-7 лайфхаков с фото Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото Как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств