Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото

Цветочные лайфхаки для дачников: смотрите, как из старого хлама сделать красоту на приусадебном участке

Чемодан цветов, рояль в кустах и вросший в клумбу зонтик – далеко не предел, что можно сделать из ненужных вещей, чтобы оживить декор на дачном или приусадебном участке. Как добавить позитива, креатива и весеннего настроения, благодаря старой одежде? Мы собрали множество интересных лайфхаков, как сделать клумбы и горшки для растений из одежды, которая уже отслужила свое.

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Лайфхак 1. Сад в сумке

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Туфли сносились, сумка потерлась, хотя недавно это был ваш любимый комплект, который так гармонировал между собой. Отнесите его не на свалку, а на дачу, и посадите растения – тоже комплектом.

Лайфхак 2. Цветы в домашнем интерьере

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Другой вариант, как использовать такую тройку – украсить домашний интерьер. Посмотрите, как они отлично вписались в цвета мебели. Перед тем как садить растения, укрепите внутри цветочные контейнеры.

Лайфхак 3. Шлепанцы-вазоны

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Резиновые шлепки часто рвутся, зато это отличный материал для декора. Из такой обувки получается по-летнему легкая композиция, которая украсит домик на морском побережье.

Лайфхак 4. Шляпа с цветком

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Хотя может быть и с пером. Еще одна летняя тема с соломенными шляпами, кепками и бескозырками, которая оживит дачный домик.

Лайфхак 5. Интим не предлагать

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Из такого женского элемента одежды получается веселое цветастое оформление приусадебного участка. Есть подозрение, если так украсить калитку, то от ухажеров отбоя не будет.

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Лайфхак 6. Джинсовая беседа

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Если в доме накопилось много старых джинсов, им тоже найдется применение на природе. Холошины для плотности набиваются ветошью, а в пояс ставятся вазоны с цветами. Посадите парочку в беседке и пусть общаются тет-а-тет.

Лайфхак 7. Клубничные сапожки

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Старые резиновые сапожки даже на пенсии продолжат служить хозяевам на даче верой и правдой. Но теперь – в качестве клубничной клумбы.

Лайфхак 8. Шлепки для релакса

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Мечта многих людей – пройтись босиком по чистой, свежей, мягкой траве. А в такую обувь так и хочется сунуть ногу, не правда ли?

Лайфхак 9. Горшки на века

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Еще один прикольный вариант – увековечить любимую одежду в виде настоящей цементной скульптуры. Ради этого придется повозиться с раствором, но зато такие горшки прослужат очень долго.

Лайфхак 10. И снова комплектик

Прикольные горшки для цветов / Фото: Pinterest

Просто, потому что понравилось ))

Ранее мы рассказывали, какие растения сажать для любви и богатства.