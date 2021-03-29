Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Не спешите избавляться от хлама – подарите ему вторую жизнь, а он, в свою очередь, приютит цветы и оживит декор на вашей даче или в палисаднике возле дома. Мы собрали несколько интересных идей, как сделать клумбы для растений из вещей, которые вам уже не нужны и готовились на свалку.

А еще порадовать родных и друзей вы можете, приготовим им приятные сюрпризы и презенты, которые найдете в нашем календаре подарков на главные весенние праздники.

Лайфхак 1. Сад в чемодане

Оригинальные клумбы для цветов / Фото: Pinterest

Старый прохудившийся чемодан еще послужит подставкой для минисада, пока не сгниет совсем, но это будет еще нескоро. На дно не забудьте насыпать дренаж, затем слой грунта и высадите цветы – клумба готова.

Лайфхак 2. Зонт сменил квалификацию

Оригинальные клумбы для цветов / Фото: Pinterest

И теперь будет защищать вас не от дождя, а от скучного пейзажа. А вода теперь будет в него литься с обратной стороны. Переверните, наполните землей, посадите цветы и воткните на видном месте за окном.

Лайфхак 3. Рояль в кустах зазвучит по-другому

Оригинальные клумбы для цветов / Фото: Pinterest Реклама

Точнее сказать, не зазвучит, а заиграет новыми красками. Если старый инструмент свое уже отыграл, предоставьте ему шанс служить красоте в другой роли. Теперь его амплуа – луговые сонаты и цветочные фуги.

Лайфхак 4. Сон в летнюю ночь

Оригинальные клумбы для цветов / Фото: Pinterest

Или бессонница для цветочника-фантазера. Именно такое название просится в рамочку под эту композицию на дачном участке. Чтобы кровать не вросла в рыхлую почву, ее ножки можно поставить в цветочные горшки – так они удачно впишутся в общий декор.

Лайфхак 5. Следующая остановка – цветочная поляна

Оригинальные клумбы для цветов / Фото: Pinterest

Это ретро-авто отслужило свой срок на дорогах, но еще пригодится в саду. Техника способна удачно вписаться в природу и на контрасте подчеркнуть ее красоту и первозданность.

Ранее мы рассказывали, какие растения сажать для любви и богатства.