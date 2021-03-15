Версія українською
$ 27,73
33,08

Как избавиться от моли: 5 надежных лайфхаков

15 марта, 19:19

Ольга Козачок

Узнайте, как спасти любимую одежду от поедания

Аплодисменты тут не помогут. Если в шкафу завелась моль, это верный признак того, что в скором времени на вашей любимой кофточке появятся дырки, а меховой воротник заметно облысеет. Как спасти вещи от зловредного и прожорливого насекомого? Читайте наши полезные советы.

А в перерывах между войной с кровожадной молью не забывайте поднимать боевой дух своим родным и близким. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Как спасти вещи от моли

Вам поможет генеральная уборка шкафов и закоулков, в которых так любит прятаться моль. Чтобы изгнать ее с насиженных мест, достаньте все вещи из шкафов, хорошенько вытряхните на улице, пропылесосьте полки и ящики, протрите внутренние поверхности с моющим средством.

В холодное время года спастись от моли поможет мороз на балконе, а летом любимые вещи для профилактики можно поместить в морозилку. Личинки моли погибают при минусовой температуре.

Реклама

Ультрафиолет и слишком высокая температура так же, как и мороз, моли совершенно не по душе. Так что жарким летом вынесите одежду на солнце, чтобы насекомые погибли.

Моль не любит многие запахи, к примеру, лаванду, полынь, мяту, гвоздику, цедру, кедр и конечно же, нафталин. Если вы готовы принести себя в жертву этим резким запахам и развесить в шкафах мешочки с травами или разбросать таблетки нафталина, то моль вскоре отступит.

Это очень радикальный метод, так что будьте осторожны, применяя сильнодействующие химические вещества, таблетки и аэрозоли. Обработка зараженных молью вещей и полок поможет вытравить паразита наверняка, тем более что современный рынок богат такими средствами.

Ранее мы рассказывали, как стирать пуховик в домашних условиях.

Новости на эту же тему:

ТОП-3 совета, как с помощью одежды скрыть лишний вес ТОП-5 лайфхаков стилиста, как комбинировать вещи между собой Как выглядеть стильно этой весной — выбирайте экокожу, минималистичные принты и открывайте ключицы 3 способа правильно хранить зимнюю одежду летом
одежда вещи моль

Реклама

Новости партнеров

Мобильные операторы меняют тарифы — сколько заплатим
В Україні спрогнозовано курс долара до кінця 2021 року
Оксана Марченко. Що відомо про дружину Медведчука?