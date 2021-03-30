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Как избавиться от синяков под глазами быстро: лайфхак

30 марта, 21:57

Ольга Козачок

Как срочно замаскировать темные круги под глазами

Синяки под глазами могут появиться по разным причинам – от переутомления и недосыпания до элементарных слез. У многих людей так проявляет себя свойство тонкой кожи, сквозь которую с возрастом начинают все больше просвечивать сосуды.

Если после бессонной ночи вам предстоит бурный день, в течение которого нужно выглядеть свежо и красиво, есть надежное средство, которое достаточно быстро поможет вам избавиться от такой несимпатичной пигментации кожи под глазами.

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Как избавиться от синяков под глазами всего за 20 минут: лайфхак

Как ухаживать за кожей лица / Фото: Pexels

  1. Вам понадобится: рисовая мука и миндальное масло. Рисовая мука оказывает осветляющее действие на кожу, а миндальное масло помогает ей лучше впитаться в проблемные зоны.
  2. Смешайте ингредиенты в равных пропорциях.
  3. Дайте смеси немного постоять, чтобы мука напиталась.
  4. Обмакните патчи в смесь и сделайте компресс на проблемные зоны под глазами.
  5. Подержите 10-15 минут и удалите компресс.

Имейте в виду, если причина ваших синяков кроется не в усталости или наследственности, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.

Ранее мы делились с вами женскими хитростями, как скрыть отросшие корни волос.

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