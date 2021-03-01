Как избежать весеннего авитаминоза: ответ врача

Все с нетерпением ждали весны. Ведь это время пробуждения природы, солнце появляется чаще, а температурные значения приближаются к нулевой отметке. Несмотря на это, многие не замечают, что организм в целом чувствует себя слабым и истощенным. 80% украинцев, которые сейчас обращаются к врачам, имеют недостаток витаминов. И хотя чаще жалуются на сухость волос или покраснение кожи женщины, однако мужчинам весной тоже тяжело. Ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман, выяснили, существует ли такой диагноз как авитаминоз и в каких случаях нужно принимать витамины в таблетках.

Чуть ли не каждый украинец в холодное время думает, что страдает авитаминозом. Однако эта болезнь возникает тогда, когда в организме человека отсутствует один или несколько витаминов полностью. Достичь такого состояния – говорят врачи – в современном мире невозможно. А тот витаминный голод, который человек чувствует весной – дело неполноценного питания зимой, а также эволюции.

Мария Мельник и Григорий Герман / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Весной количество питательной пищи уменьшалось, а некоторые животные даже недоедали, поэтому до весны они доходили в состоянии истощения. Такие эволюционные изменения отложились у нас на уровне подсознания", – объяснил семейный врач Михаил Соколовский.

Весной у большинства людей наблюдается дефицит фолиевой кислоты, витамина D, а еще – железа и йода.

"Дефицит витаминов очень разнообразен. Он может варьироваться от чувства хронической усталости, сонливости, снижения уровня энергии человека до появления различных высыпаний, шелушащиеся поверхностей кожи", – отметила диетолог Карина Дайнеко в эфире канала "Украина".

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Если у вас схожие симптомы – не спешите покупать дополнительные витамины в таблетках. Например, если кальций из молочных продуктов усваивается почти полностью, то пищевые добавки всего на 3-4%. И это касается всех поливитаминов. Восстановить запасы помогут соответствующие продукты. Так, для пополнения в организме витамина С, следует употреблять чеснок или киви, а красное мясо свинины или говядины содержит в несколько раз больше железа, чем курятина.

"Фолиевой кислотой богаты все листовые продукты – это может быть шпинат, все виды капусты. Также стоит обратить внимание на пророщенные зерна, например, зерна проросшей гречки или пшеницы", – комментирует диетолог.

Дополнительные же витамины в таблетках нужны людям, которые не могут полноценно питаться. Например, космонавтам или подводникам. Также тем, кто перенес тяжелую болезнь или имеет чрезмерные умственные или физические нагрузки. Но в любом случае таблетки должен назначать врач.

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