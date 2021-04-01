Как качественно разыграть кого‑то в День смеха: лучшие идеи

Люди с хорошим чувством юмора обязательно это оценят

1 апреля отмечаем День смеха – самый веселий и позитивный праздник в году. Сегодня принято разыгрывать друзей и знакомых, подшучивать над ними и дарить смешные подарки. Если вы еще не определились, как именно это сделать, предлагаем вам несколько интересных идей. Люди с хорошим чувством юмора обязательно оценят ваши старания!

Голова в банке

Налейте в банку воды, распечатайте фото с чьим-то лицом в банку и поставьте ее в холодильник.

Фото: Reddit

Испорченный ноутбук

Разлейте клей ПВА на стекло. Когда оно высохнет, аккуратно срежьте клей ножом и положите его на клавиатуру ноутбука, чтобы получить эффект пролитого молока.

Фото: Reddit

Телекинез за обедом

На семейном обеде положите одному из членов семьи под скатерть маленький плоский магнит, а сверху – столовые приборы. Смешно получится, когда человек попробует взять ложку, вилку или нож.

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Фото: Unsplash

Живой холодильник

Ночью наклейте на продукты игрушечные глазки. Кого-то утром ждет сюрприз...

Фото: Reddit

Загадочное мыло

Покройте мыло прозрачным лаком. Ради безопасности позаботьтесь о том, чтобы в ванной нашлась альтернатива. Например, поставьте на полочку свежий флакон с жидким мылом или антисептиком.

Фото: Unsplash

Как разыграть коллег:

напечатайте распоряжение об увольнении нескольких подчиненных, которые не планировали этого делать, и положите на видное место;

поменяйте назначение кнопок мыши в компьютере;

установите необычный интерфейс рабочего стола ПК, перевернув его вверх ногами (с помощью комбинации простых клавиш Ctrl, Alt и стрелки вниз).

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.