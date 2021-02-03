Как красивая стрижка меняет внешность бездомных: фото до и после

50-летний профессиональный парикмахер Джейсон Шнайдман из США бесплатно стрижет бездомных и тем самым показывает, как опрятный и стильный внешний вид может изменить наше отношение к человеку, который живет на улице.
Шнайдман вместе со своим бизнес-партнером основал некоммерческую организацию The Mens Groomer. Теперь его команда проводит крупные мероприятия в американском штате Калифорния: бездомным с Голливудского бульвара бесплатно делают стильные стрижки, а также раздают еду и теплые носки, пожертвованные людьми со всего мира.
Интересно, что Джейсон Шнайдман и сам пережил тяжелые времена. Парикмахер долгое время боролся с наркозависимостью и четыре раза проходил реабилитацию, прежде чем перешел на здоровый образ жизни 16 лет назад. До этого он также два года был бездомным.
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Итак, предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие внешние преображения бездомных. Все эти фотографии Джейсон опубликовал на официальной странице своего социального проекта в Instagram.
1. Иногда без бороды намного лучше
2. Кудрявые локоны можно зачесать
3. Отказался от длинных волос
4. Выглядит как президент США
5. Помолодел
6. Этому парню можно сниматься в кино
7. Просто невероятное перевоплощение
8. Вот это объем!
9. Чем вам не Джастин Тимберлейк?
10. Ничем не хуже Джулиана Ассанжа
Напомним, пользователь сайта Reddit под ником Tanatox показал впечатляющие результаты похудения. Сложно поверить, что на снимках до и после изображен один и тот же человек!
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