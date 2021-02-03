Как красивая стрижка меняет внешность бездомных: фото до и после

Опрятный внешний вид может кардинально изменить наше отношение к человеку

50-летний профессиональный парикмахер Джейсон Шнайдман из США бесплатно стрижет бездомных и тем самым показывает, как опрятный и стильный внешний вид может изменить наше отношение к человеку, который живет на улице.

Шнайдман вместе со своим бизнес-партнером основал некоммерческую организацию The Mens Groomer. Теперь его команда проводит крупные мероприятия в американском штате Калифорния: бездомным с Голливудского бульвара бесплатно делают стильные стрижки, а также раздают еду и теплые носки, пожертвованные людьми со всего мира.

Парикмахер Джейсон Шнайдман из США

Фото: Instagram | Jason Schneidman

Интересно, что Джейсон Шнайдман и сам пережил тяжелые времена. Парикмахер долгое время боролся с наркозависимостью и четыре раза проходил реабилитацию, прежде чем перешел на здоровый образ жизни 16 лет назад. До этого он также два года был бездомным.

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Итак, предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие внешние преображения бездомных. Все эти фотографии Джейсон опубликовал на официальной странице своего социального проекта в Instagram.

1. Иногда без бороды намного лучше

Фото: Instagram | Jason Schneidman

2. Кудрявые локоны можно зачесать

Фото: Instagram | Jason Schneidman

3. Отказался от длинных волос

Фото: Instagram | Jason Schneidman

4. Выглядит как президент США

Фото: Instagram | Jason Schneidman

5. Помолодел

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Фото: Instagram | Jason Schneidman

6. Этому парню можно сниматься в кино

Фото: Instagram | Jason Schneidman

7. Просто невероятное перевоплощение

Фото: Instagram | Jason Schneidman

8. Вот это объем!

Фото: Instagram | Jason Schneidman

9. Чем вам не Джастин Тимберлейк?

Фото: Instagram | Jason Schneidman

10. Ничем не хуже Джулиана Ассанжа

Фото: Instagram | Jason Schneidman

Напомним, пользователь сайта Reddit под ником Tanatox показал впечатляющие результаты похудения. Сложно поверить, что на снимках до и после изображен один и тот же человек!

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