Как красиво подать блины на Масленицу: 6 интересных вариантов

Блины должны быть не только вкусными, но и красивыми

Любой праздник должен быть красивым. Тем более когда это праздник называется Масленица, а главные "действующие лица" – блины. Если вы привыкли их печь на молоке, то такие блины – лучший вариант для разнообразной подачи. Их можно скрутить в трубочки, сделать из них рулетики-столбики или украсить решеткой из шоколада и джема. Дело в вашей личной фантазии и желании, конечно.

А когда есть желание сделать классный оригинальный подарок – воспользуйтесь идеями нашего мартовского календаря праздников.

Завернуть в трубочки

Фото: instagram.com/maxon_kr/

И сложить горкой. Горка из блинов устойчива, а эффект к подаче можно создать с помощью меда или джема.

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Завернуть в треугольники

Фото: instagram.com/kamchatka_repost/

Традиционный способ. Но и безусловно беспроигрышный. Дело в том, что такие блины можно украсить яркими ягодами в сахаре, капельками меда с корицей. Мелко нарезанными грибами, если не любите сладкое.

Украсить решеткой из джема

Фото: instagram.com/dom_kyhnya_halal/

Такие блины очень симпатично смотрятся с двойной начинкой. Например, творог и ягоды. Украсить их можно тонкой решеткой из варенья или сгущенки с помощью кондитерского мешка.

Свернуть в рулетики и украсить сверху

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Блины с икрой / Фото: Pinterest

Такая подача тоже может быть. Блины нужно свернуть в плотную трубочку, порезать на брусочки и вплотную выставить их к друг другу. Украсить можно икрой, мясным паштетом или пюре из ягод.

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Свернуть в треугольник и украсить начинкой

Блины с бананами и шоколадом / Фото: Depositphotos

Понятно, что начинка может быть как сладкой, так и соленой. Если это сладкая начинка, то возьмите банан или яблоко. Такой блин можно украсить шоколадом, сгущенкой, вареньем. Для такой подачи блинов с соленой начинкой можно использовать густой соевый соус. Или какой-нибудь другой на ваш вкус.

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Сформировать мешочки с начинками на ваш вкус

Фото: instagram.com/monika.ruder/

Зачастую такой способ подачи используется для икры, так как нет особого риска, что блин порвется. Если будете использовать, например, грибную начинку, то ваши блины должны быть плотнее. Скреплять – зеленым луком. Блины должны быть плотней, если выбираете начинки из ягод или яблок – их можно скрепить зубочисткой.

Здесь найдете 3 рецепта оригинальных блинных тортов.