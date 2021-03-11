Как красиво подать блины на Масленицу: 6 интересных вариантов

Любой праздник должен быть красивым. Тем более когда это праздник называется Масленица, а главные "действующие лица" – блины. Если вы привыкли их печь на молоке, то такие блины – лучший вариант для разнообразной подачи. Их можно скрутить в трубочки, сделать из них рулетики-столбики или украсить решеткой из шоколада и джема. Дело в вашей личной фантазии и желании, конечно.
А когда есть желание сделать классный оригинальный подарок – воспользуйтесь идеями нашего мартовского календаря праздников.
Завернуть в трубочки
И сложить горкой. Горка из блинов устойчива, а эффект к подаче можно создать с помощью меда или джема.
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Завернуть в треугольники
Традиционный способ. Но и безусловно беспроигрышный. Дело в том, что такие блины можно украсить яркими ягодами в сахаре, капельками меда с корицей. Мелко нарезанными грибами, если не любите сладкое.
Украсить решеткой из джема
Такие блины очень симпатично смотрятся с двойной начинкой. Например, творог и ягоды. Украсить их можно тонкой решеткой из варенья или сгущенки с помощью кондитерского мешка.
Свернуть в рулетики и украсить сверху
Такая подача тоже может быть. Блины нужно свернуть в плотную трубочку, порезать на брусочки и вплотную выставить их к друг другу. Украсить можно икрой, мясным паштетом или пюре из ягод.
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Свернуть в треугольник и украсить начинкой
Понятно, что начинка может быть как сладкой, так и соленой. Если это сладкая начинка, то возьмите банан или яблоко. Такой блин можно украсить шоколадом, сгущенкой, вареньем. Для такой подачи блинов с соленой начинкой можно использовать густой соевый соус. Или какой-нибудь другой на ваш вкус.
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Сформировать мешочки с начинками на ваш вкус
Зачастую такой способ подачи используется для икры, так как нет особого риска, что блин порвется. Если будете использовать, например, грибную начинку, то ваши блины должны быть плотнее. Скреплять – зеленым луком. Блины должны быть плотней, если выбираете начинки из ягод или яблок – их можно скрепить зубочисткой.
Здесь найдете 3 рецепта оригинальных блинных тортов.