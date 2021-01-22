Как красиво сфоткать ребенка: 12 снимков, которые запомнятся на всю жизнь

Фотограф Линдси Уолдерн, мать троих детей из американского Техаса, создает очень красивые и атмосферные фотосессии для новорожденных. Разнообразие образов, стилей и интерьеров на ее снимках просто поражает!
Перед съемкой Уолдерн встречается с родителями ребенка и обсуждает детали: подбирает яркие костюмы и аксессуары, а также продумывает особенности интерьера.
Фотограф считает, что подобные снимки должны быть в каждой семье, чтобы память об этом волшебном периоде осталась на всю жизнь.
"Моя философия как фотографа заключается в том, что нам не нужны 50 посредственных фотографий ребенка. Мы хотим иметь 10-15 фото, которые будут нас поражать. Это идеальные образы, которые мы будем хранить поколениями", – уверена Линдси.
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Все фотографии американка публикует на своей странице в Instagram.
1. В кресле
2. Художница
3. "Гарри Поттер"
4. Спящая красавица
5. Гнездо
6. Стиль Фриды Кало
7. Хозяин
8. Шерлок Холмс
9. В ванной
10. Сказочный мир
11. С папой
12. В маленькой кроватке
Напомним, ранее фотограф рассказал, как получить эффектный снимок благодаря специальным приемам.
Подробнее о том, как хорошо выглядеть на фото, смотрите в видео:
Кроме этого, ученые раскрыли секрет, как всегда "получаться красивым" на фото.