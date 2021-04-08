Как легко почистить ковер без химии: полезные лайфхаки

Ковер в доме, несмотря на все свои удобства, красоту и привлекательность, периодически требует серьезной чистки. Эта процедура омрачает настроение многим хозяевам или же существенно опустошает кошелек. Как эффективно и легко почистить ковер в условиях квартиры? Можно ли привести в порядок ковер дома без использования сильнодействующих химических средств, чтобы они в дальнейшем не попадали в воздух и на кожу? Читайте наши лайфхаки.

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Как можно легко почистить ковер: полезные советы

Лайфхак 1. Профилактика

Своевременный уход за ковром значительно упрощает его чистку в дальнейшем. Проще не допускать серьезных загрязнений и износа, чем потом с этим безуспешно бороться. А потому соблюдайте простые правила:

Оптимально пылесосить ковер не реже 1 раза в неделю, влажную чистку ковра делать не чаще 1 раза в 3 месяца, глубокую чистку ковра желательно делать 1 раз в год. Большая влажность в доме плохо влияет на внешний вид и запах ковра. Также не стелите ковер на мокрый пол, дождитесь полного высыхания. Пятна на ковре старайтесь выводить сразу, иначе они глубоко въедаются. Периодически меняйте положение ковра, чтобы он изнашивался и протирался равномерно. Когда чистите ковер, лучше не тереть против ворса, потому что от таких заломов он быстрее износится. Перед серьезной чисткой ковра не забудьте предварительно пропылесосить, чтобы убрать мусор и пыль. Сильнодействующая химия вместо пользы может навредить коврам из натуральных материалов, так что лучше применять проверенные народные методы.

Лайфхак 2. Сухая чистка

Как почистить ковер / Фото: Pinterest

Для сухой чистки ковра смешайте в равной пропорции соду и соль. Посыпьте и вотрите в ковер, особое внимание уделяя пятнам. Оставьте на 30 минут или на пару часов. Затем хорошенько пропылесосьте ковер и пол под ним. Такая смесь хорошо абсорбирует грязь и убирает неприятные запахи.

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Лайфхак 3. Влажная чистка

Как почистить ковер / Фото: Pinterest

Для быстрой чистки ковра можно воспользоваться нашатырем. Он хорошо справляется с застаревшей грязью и пятнами. Разведите 10 мл нашатырного спирта в 0,5 л воды. С помощью распылителя обрызгайте ковер. Потрите мягкой щеткой или губкой и оставьте, чтобы ковер высох. Затем все пропылесосьте. Процедуру лучше проводить при открытом окне, чтобы меньше действовал запах.

Лайфхак 4. Пенная чистка

Как почистить ковер / Фото: Pinterest

Возьмите пол-литра теплой воды, добавьте туда 1 ст. ложку пищевой соды, 4 ст. ложки 9%-го уксуса, 2 ст. ложки моющего средства. Хорошенько перемешайте компоненты до однородности. При помощи губки взбейте средство в пену и нанесите на ковер круговыми движениями. Затем щеткой средней жесткости почистите ковер и поднимите ворс. Снова нанесите губкой пену на ковер и оставьте на полчаса, чтобы чистящее средство начало работать. На втором этапе чистки в стакан воды влейте 4 ст. ложки 9%-го уксуса и нанесите губкой жидкость на ковер. Реакция соды с уксусом даст пену, которая вытолкнет грязь из ковра на поверхность. Теперь наберите тазик теплой воды и влажной тряпкой снимите пену с ковра. Дайте ковру полностью просохнуть и пропылесосьте, чтобы убрать остатки грязи и средства.

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