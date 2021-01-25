Как менялась Тина Кароль: ТОП лучших образов певицы

Сегодня Тина Кароль, которая завела страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", празднует день рождения. В честь 36-летия певицы вспоминаем ее лучшие образы. Смотрите, как менялась Тина Кароль далее в материале Сегодня.Lifestyle.
Тина Кароль начинала свою вокальную карьеру с ансамбля Вооруженных сил Украины, после чего последовали конкурсы "Новая волна" и "Евровидение".
Тогда она носила длинные белые кудри как у Барби и яркие наряды, в которых преобладали цветочные мотивы.
Походив с длинными волосами, Тина решилась на короткую стрижку. Стиль артистки поменялся в соответствии с новой прической.
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С момента всенародного признания Тина не боялась экспериментировать со своим имиджем, однако всегда выглядела привлекательно, ярко и в то же время нежно.
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Все мы помним этот период красной помады и голливудских локонов.
Классный совет от Тины Кароль: освежить свой образ можно с помощью челки.
Тина Кароль носила короткую стрижку, сумасшедшие кудри, но не изменяла привычному блонду, меняя только его оттенки.
Как сейчас выглядит Тина Кароль
Можно смело сказать, что свой стиль Тина определенно нашла. Это классический образ с длинными светлыми волосами, пышными губами и легким мейком.
Она не боится своей сексуальности и смело подчеркивает достоинства фигуры. Давайте посмотрим на лучшие образы Тины за последнее время.
Ранее мы сравнивали образы Тины Кароль и Нади Дорофеевой на "Голосі країни 11".