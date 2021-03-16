Как мужчине выглядеть стильно, купив всего 5 вещей

Чтобы новшества не вызвали стресс, на первое время оставьте в новом образе одну привычную вещь

Для большинства мужчин одежда часто служит всего лишь защитой от непогоды, говорит стилист телеканала "Украина". То есть они считают, что вещи должны быть практичными и не более. Ведущий программы "Місія: краса" Ильяс Сахтара рассказал, что желательно приобрести уже сегодня, чтобы выглядеть стильно. Ранее стилист уже поделился лайфхаками, как комбинировать вещи между собой.

Сегодня стартовал 4 сезон мейковер-шоу "Місія: краса". Его ведущие кардинально меняют внешний вид участников проекта, делятся секретами стиля и помогают правильно комбинировать вещи при создании того или иного образа.

Ильяс Сахтара / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Однако на протяжении 3 сезонов стилист телеканала "Украина" не раз убеждался, что многие мужчины носят то, что удобно, но при этом не всегда выглядят стильно и красиво.

Если вы хотите попробовать примерить новый образ и добавить нотки делового стиля, то обратите внимание на 5 вещей, которые предложил Ильяс Сахтара.

Long sleeve – футболка с длинным рукавом

Long sleeve – футболка с длинным рукавом / Фото: massimodutti.com

Незаменимая вещь, если на работе нужно придерживаться делового стиля и носить пиджак. В отличие от рубашек, футболка выглядит не так строго, но при этом делает образ стильным и современным. Желательно выбирать однотонную long sleeve нейтрального оттенка.

Укороченные брюки

Укороченные брюки чиносы / Фото: asos.com

Данный фасон пугает мужчин. Они считают, что нужно добавить еще 5-10 см ткани снизу, и не всегда готовы примерить такие брюки. Но именно эта вещь подчеркивает энергичность образа и указывает хороший вкус.

В теплое время года можно выбрать чиносы – брюки свободного кроя из хлопка, которые отлично сочетаются с пиджаком, рубашкой или с long sleeve.

Броги

Туфли броги / Фото: www.amazon.com

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Ботинки с декоративной перфорацией предпочитают носить представители высшего общества. Эта универсальная и очень практичная обувь с намеком на деловой стиль. Броги можно носить, сочетая в образе разные стили.

Зауженные джинсы

Зауженные мужские джинсы / Фото: asos.com

Для большинства мужчин это табу. Они отказываются даже смотреть на них. "Есть джинсы скинни, которые, как колготы, очень сильно обтягивают. А есть модель джинсов, которые просто заужены", – объяснил ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара.

Пиджак из трикотажной ткани

Пиджак из трикотажной ткани / Фото: sailerstyle.com

Некоторые мужчины надевают пиджак только на свадьбу и потом забывают о нем. Часто им не нравится даже не сам пиджак, а рубашка и галстук.

Попробуйте примерить легкий однотонный свитер, long sleeve или обычную футболку с пиджаком. При этом отдавайте предпочтение светлым и однотонным вещам.

Если вы убеждены, что пиджак стягивает движения, выбирайте трикотажную ткань. Такой пиджак напоминает удобную кофту: он мягкий, комфортный, приятный на ощупь. И при этом вы выглядите стильно.

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"У мужчины сразу появляется осанка, когда он надевает пиджак, – объяснил стилист канала "Украина" Ильяс Сахтара. – Мужчина выпрямляет плечи и чувствует себя уже несколько иначе. Эти перемены видит и он, и окружающие".

Чтобы новшества не вызвали у вас легкий стресс, на первое время оставьте в новом образе одну привычную вещь. Например, если вы любите спортивный стиль, то это может быть любимая футболка или кроссовки.

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