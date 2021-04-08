Не получается копить из-за маленькой зарплаты? Вы неправильно мыслите!

Идея "копить деньги" у многих людей в подсознании может вызвать протесты и различные вопросы. Поэтому, важно для начала наладить свои отношения с деньгами, а потом приступать к их накоплению. Как научиться откладывать деньги при маленькой зарплате и реально ли это делать, знает психолог и бизнес-тренер Катерина Зинасс. Специально для Life Сегодня она назвала 5 лайфхаков, которые помогут накопить деньги.

Психолог и бизнес-тренер Катерина Зинасс / Фото: пресс-служба

С чего начать?

Чтобы начать делать какие-то сбережения, важно понимать, зачем это вообще нужно делать. Иначе, мозг будет постоянно сопротивляться и вести себя как маленький ребенок, не понимая сути действий, как будто его в чем-то ущемляют и отбирают честно заработанные лакомства.

Четыре важных вопроса себе:

Что такое "деньги"?

Что они значат лично для меня?

От чего я могу отказаться ради денег?

Что за деньги купить нельзя?

Что дальше?

После того как вы разберетесь со своим отношением к деньгам, обратите внимание на свои желания. Только не на сиюминутные – съесть мороженое, посмотреть фильм, а на более глобальные – наши мечты.

Для этого лучше составить список, например:

"Я хочу отправляться на отдых к морю минимум один раз в год". "До июня следующего года хочу купить языковой курс и выучить английский язык". "До 2023 года хочу, чтобы у меня был свой автомобиль определенной марки".

Сколько откладывать нужно?

Когда вы уже знаете свои цели, напишите напротив каждой из них полную суму, сколько стоит ваша мечта. Разделите ее на то время, которое вам понадобиться и рассчитайте, сколько вам нужно откладывать каждый месяц. Не бойтесь больших сумм. Вы можете увеличить свои сроки достижения желаемого, но ни в коем случае не отказывайтесь от мечты.

Вот 5 лайфхаков, как это делать:

1. Перестаньте тратить все до последней копейки

Конечно, хочется пожить "на широкую ногу", но даже тот, кто много зарабатывает, если он не умеет держать себя в руках, вскоре останется ни с чем.

Поэтому, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, стоит иногда притормаживать на поворотах в магазины и следить за тем, чтобы у вас оставались деньги до получки, а не выходить в ноль.

2. Рассчитайте свои расходы наперед

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Постарайтесь просчитать сколько вы можете себе позволить тратить в неделю, в месяц денег на продукты, здоровье, особые нужды? Какая сума у вас остается на одежду, как часто вы можете покупать обувь? Установите свой лимит на сумму, которую вы можете потратить в месяц по разным сферам вашей жизни и старайтесь его не превышать.

3. Откажитесь от спонтанных покупок

Посмотрите в свой шкаф и свой холодильник. Что из того, что вы видите, вы купили осознанно и намеренно? А что под воздействием эмоций и под настроение? Скорей всего вы вспомните длинные чеки и большие сумы, которых даже не планировали.

Это значит, что лучше не поддаваться мимолетным желаниям, чтобы сохранить в порядке свой бюджет. И помните, что даже мелкие спонтанные покупки могут в итоге сложить кругленькую суму и вывести вас в минус.

4. Мечтайте по-крупному, ставьте глобальные цели и знайте им цену

Это даст вам мотивацию откладывать деньги, чтобы осуществить свою мечту. Откладывание "на черный день" и на "всякий случай" не всегда работает. Скорей всего у вас может возникнуть острая необходимость потратить свои запасы. А вот если вы будете точно знать, на что именно вы копите – расстаться с деньгами будет труднее.

5. Откладывайте 10% своего дохода

Это тот минимум, который просто должен быть. То есть, если вы заработали 100 долларов, то 10 долларов положите в отдельный ящик или на депозит. Если заработали 300 долларов, отложите 30 долларов и так далее.

Это "неприкасаемые деньги", забудьте о них. Представьте, что вы посадили семена и время от времени вам нужно их поливать, подкармливать, то есть добавлять туда определенную суму. Со временем там накопится солидное количество денег, за которое вы будете себе благодарны.

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