Как назвать девочку по знаку зодиака: самые подходящие имена по гороскопу

Считается что имя, как и знак зодиака, определяет характер

Мама с папой стремятся дать своему ребенку все самое лучшее. И начинают с имени. Как выбрать имя для девочки, чтобы оно было не только красивым и миловидным, но также принесло в жизни удачу и счастье?

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Кстати есть распространенное мнение, что от выбранного имени зависит характер, образ мышления, поведение и другие важные факторы в жизни человека. Так что важно не промахнуться, подбирая варианты, как назвать девочку.

Одни родители при выборе имени обращают внимание на церковный календарь – святки, чтобы у малышки всегда был ангел хранитель. Другие пишут возможные имена на листочках бумаги, а потом вытаскивают их наугад. Кто-то прислушивается к мнению родственников, собирает целые консилиумы и голосует за лучший вариант. А кто-то доверяет исключительно советам астрологов.

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Какое имя подобрать девочке, исходя из даты ее рождения? Как гороскоп повлияет в дальнейшем на ее характер? Какие имена лучше всего подходят каждому знаку зодиака? Читайте в нашей статье.

Как назвать девочку Овна

Овен – один из самых настойчивых, целеустремленных и упрямых знаков зодиака. Просто лидеры по натуре. Чтобы подчеркнуть огненный характер Овна лучше подобрать благородное, но не лишенное нежности имя: Александра, Лидия, Дарья, Мария, Карина, Сабина, Надежда, Лариса, Ксения, Юлия, Василиса, Анастасия, Галина.

Как назвать девочку Тельца

Телец дарит своему знаку терпеливость, выносливость, относительное спокойствие и при этом уверенность в собственных силах и умение постоять за себя. Но вот в гневе Телец способен разрушить все на своем пути. Чтобы компенсировать эти качества, выбирайте имя: Елизавета, Ева, Полина, Татьяна, Дарина, Марьяна, Дана, Любава, Лада, Евдокия, Фаина, Юлия, Александра, Ирина.

Как назвать девочку Близнецы

Близнецы – личность, безусловно, многогранная и разносторонняя, любопытная и общительная. Но при этом ветреная, непослушная и совершенно непредсказуемая. К выбору имени для Близнеца нужно отнестись серьезно, чтобы уравновесить их непоседливость. Им подойдут: Анжелика, Агния, Вера, Мария, Светлана, Алина, Валерия, Пелагея, Елена, Зинаида, Станислава, Серафима, Раиса, Тамара.

Как назвать девочку Рака

Рак – это ребенок ласковый, эмоциональный, чувственный и ранимый. При малейшем дискомфорте готов уйти в себя, спрятаться от посторонних и переживать в одиночку. Добавить смелости и уверенности в себе Раку поможет имя: Богдана, Юлия, Диана, Дина, Елена, Елизавета, Лидия, Олеся, Симона, София, Яна, Ольга, Эмма, Анна, Антонина, Александра, Дарья, Людмила, Софья, Валерия.

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Как назвать девочку Льва

Лев – личность яркая, сильная, целеустремленная, точно знающая чего она хочет от жизни и всегда добивающаяся своего. Имя, подходящее для девочки-Льва, должно быть сильным по значению и мягким по звучанию: Арина, Людмила, Марина, Анжела, Злата, Лада, Алиса, Вероника, Кристина, Анна, Мария, Анфиса, Маргарита.

Как назвать девочку Деву

Дева есть Дева – во всех смыслах слова. Женственна, практична, хозяйственна, аккуратна, интеллигентна и мудра. На заботливых и ответственных Дев всегда можно положиться – они не подведут. В жизни им явно поможет доброе, нежное и красивое имя: Агнесса, Ирина, Лилия, Камилла, Альбина, Нелли, Наталья, Эллина, Эльвира, Анна, Ариадна, Вера, Надежда, Софья, Любовь, Елизавета.

Как назвать девочку Весы

Весы – в меру загадочны, в меру доброжелательны и безмерно недоверчивы. В них часто уживаются совершенно разные натуры: справедливость и обязательность соседствуют с критичностью и желанием приукрасить. Весам подходят имена: Виктория, Елена, Евгения, Ника, Оксана, Олеся, Ольга, Полина, Светлана, Злата, Зоя, Софья, Александра.

Как назвать девочку Скорпиона

Скорпион – натура страстная, властная, харизматичная, влюбчивая и непредсказуемая. Чтобы уравновесить часто такой несносный характер и бурный темперамент девочки Скорпиона, желательно подобрать имя воздушное и нежное: Анастасия, Марина, Лариса, Ирина, Мария, Ада, Марианна, Ксения, Татьяна.

Как назвать девочку Стрельца

Стрелец – это душа любой компании, благодаря своей нескучности, предприимчивости, энергичности и непоседливости. Их часто справедливо называют большими детьми, потому что им несвойственно взрослеть. Рассудительности Стрельцам добавит правильно подобранное имя: Анна, Екатерина, Ирина, Виктория, Кира, Яна, Маргарита, Владислава, Полина, Наталья.

Как назвать девочку Козерога

Козерог – знак практичный, свободолюбивый, твердо стоящий на земле не любящий впустую витать в облаках. Козероги обычно ни от кого не зависят и все решают сами. Подходящим вариантом имени может стать: Изольда, Надежда, Александра, Изабелла, Валентина, Ольга, София, Тамара, Галина, Рената, Наталья, Яна.

Как назвать девочку Водолея

Водолей при всей своей доброте и отзывчивости отличается достаточно противоречивым характером. Склонность к излишней независимости и одиночеству можно исправить, если выбрать правильное имя: Валерия, Белла, Линда, Луиза, Жанна, Алиса, Милена, Виталия, Вера, Глория, Иоанна, Нонна, Светлана, Изабелла, Ирина, Нелли, Юнна, Эльза, Юлиана, Эвелина.

Как назвать девочку Рыб

Рыбы – отличаются сентиментальностью и чувствительностью вплоть до инфантильности. Часто склонны к меланхолии. Они бескорыстны, готовы прийти на помощь людям, ничего не требуя взамен. Представителей этого знака лучше назвать: Вера, Роза, Анна, Евдокия, Антонина, Валерия, Римма, Ирина, Марта, Мария, Руслана, Серафима, Станислава, Ростислава, Софья.

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