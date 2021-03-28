Как незаметно зашить дырку: лайфхак для рукодельниц

Увы, пятна от пота и следы от дезодоранта – не единственная беда, которая может случиться с одеждой. На любимой футболке или свитере появилась дырочка, причем, как назло – на самом видном месте? Эту проблему можно исправить, если проявить немного усидчивости и мастерства. Что делать с дыркой и как можно ее замаскировать, читайте в нашей статье.
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Если дырку просто зашить – возможно, ее и не будет заметно на плотном свитере. Но вот на тонком трикотаже такой дефект будет виден: ткань – стянута, структура – нарушена. Чтобы сделать шов незаметным, вам понадобится тонкая бисерная игла и еще более тонкая нить, которую можно раздобыть из старых ненужных капроновых чулок. Хорошо, если у вас найдется нить нужного цвета, но при отсутствии таковой подойдет и телесная.
Лайфхак: как незаметно зашить дырку на футболке
- Распустите чулок, чтобы заполучить тонкую нитку, и заправьте ее в иглу. Можно воспользоваться специальным нитковдевателем.
- С изнаночной стороны изделия сделайте петельку, проденьте в нее нить и закрепите – без узелка шов будет менее заметен.
- Зашивайте дырку с лицевой стороны – так вы будете видеть, насколько красивым и незаметным получается ваш шов.
- Проденьте иглу в каждую петельку по краям дырочки, чередуя сверху и снизу.
- Стяните стежки, но не сильно– у трикотажа должен быть запас, куда растягиваться и при этом не порваться.
- После последнего стежка снова переведите иглу на изнанку и закрепите нитку, сделав петельку и продев в нее иглу.
- С изнаночной стороны прогладьте зашитую вещь через проутюжку с паром. Утюг должен быть не слишком горячим, чтобы капрон не расплавился, и на вашей вещи снова не появилась дырка.
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